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社會 社會焦點 保障人權

小號演奏家猥褻女學生又撿屍　女友人遭性侵「到死仍不原諒」

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓小號演奏家曾因猥褻女學生，遭台北地院判處緩刑3年，沒想到2019年間又遭指控撿屍女性友人，雖然對方在過程中痛醒並大喊不要，他還是沒有收手，最終性侵得逞。士林地院法官認為，鄭男事後已賠償女子家屬100萬元，也有達成和解，不過，考量到他有相關前科，日前仍依強制性交罪判處3年2月有期徒刑，全案仍可上訴。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭男遭指控撿屍女性友人。（示意圖／記者黃克翔攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，鄭男2011年6月起開始教導一名女學生吹奏小號，2013年間女學生因為肩膀不舒服，他假借按摩的名義，偷偷將手伸進衣服下緣撫摸胸部，甚至緊貼後背，發出沉重的喘息聲。女學生因為內衣被掀起，這才驚覺有異，趕忙扭動身體並站起來，回家後也立即告知父母此事。

鄭男當時被台北地院依妨害性自主罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑3年確定。然而，2019年5月間他與朋友相約一起去KTV參加聚會，卻趁著女性友人酒醉意識不清時，將人帶到賓館性侵，縱使對方在過程中痛醒，且不斷抗拒、明確表示不要，他仍沒有罷手。

事後，受害女子因為其他原因離世，但生前飽受性侵事件傷害，堅持不肯原諒鄭男。士林地院法官認為，雖然鄭男已經賠償女子家屬100萬元，也有達成和解，但考量到他有相關前科，顯然並未記取之前的教訓，最終不同意給予緩刑，並依強制性交罪判處3年2月有期徒刑，全案仍可上訴。

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