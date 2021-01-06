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士林夜市18間水果攤撤走！商圈認了「遊客剩2成」：他們貢獻最大

生活中心／綜合報導

台北市士林夜市過往仰賴觀光客人潮，如今受到疫情衝擊，來客量只剩下2成，反觀南機場夜市有「在地人最愛夜市」美名，業績逆勢成長3成。對此，士林商圈理事長蘇文山坦言，生意之所以呈雪崩式下滑，已撤走的18間現切水果攤可謂「功不可沒」。

根據《東森新聞》報導，士林夜市過去人潮洶湧，總是擠得水洩不通，如今人少得可憐，地下美食街114間攤商尤受衝擊，有些店家索性歇業休息。據悉，士林夜市全盛時期單日旅客曾達10萬人，現在即便假日也只剩1萬多人觀光。

▲士林夜市，招租，人潮少。（圖／記者黃士原攝）

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▲士林夜市遊客數量剩2成。（圖／記者黃士原攝）

另外，文林路上43坪左右大的店面，2014年月租可達39萬元，每坪將近9千，但現在類似店面月租已經掉到15萬元左右，而且光文林路上待租的店面就高達27間。

商圈理事長蘇文山指出，那些現切水果攤，對我們現在來客量的下滑「貢獻非常大」，很怕他們再死灰復燃，「另外，很多業者為了拚翻桌率，口味、品質、食材數量和服務態度都不好，相對也讓我們自己國內的消費者覺得士林夜市變質了。」

▲▼ 士林夜市,商圈,店面,單價,4000元。（圖／記者林裕豐攝）

▲士林商圈人潮不再，不少店面紛紛貼出招租告示。（圖／記者林裕豐攝）

同一時期，周遭沒有捷運站的南機場夜市異軍突起，不僅沒有被疫情擊倒，業績反倒逆勢成長3成。

當地攤販受訪時說，相較其他「觀光」夜市，他們受到的衝擊比較小，推測是這邊每間攤販味道都不一樣，也沒有連鎖或重複的店面，同質性較低，每個人都有自己的口味，所以在地客源較穩定。

▼美食地下街備受衝擊，有些店家索性歇業休息。（圖／記者黃士原攝）

▲士林夜市，招租，人潮少。（圖／記者黃士原攝）

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