交部再提92億紓困補助　林佳龍：由政院決定可以支持的額度

▲受到疫情影響，桃園機場停機坪停滿各航空公司飛機。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

由於目前國際新冠肺炎（COVlD-19）疫情還是很嚴峻，邊境也尚未解封，交通部長林佳龍今（5）日受訪表示，交通部已向行政院再提出半年計畫92億振興紓困的需求，最近一周行政院將召開跨部會會議，決定可以支持的額度及項目。

受到新冠肺炎影響，交通部去年2月1日起，持續推出針對航空業的紓困營運補貼，共164.74億元，為期一年，不過今年1月底將到期，航空業恐面臨紓困斷炊危機。

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林佳龍今日出席公路總局「支付再升級 行動更便利」公車先導行動支付記者會，受訪時表示，這次紓困振興特別條例跟預算是到今年6月，行政院就各部會執行情況加以檢視，交通部對於機場、航空及觀光業者，有建議再延長半年紓困振興補助。

▲國際新冠肺炎疫情還是很嚴峻，邊境也尚未解封。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍說，特別機場直接受到國際管制影響，但還是要維持營運，所以減收包含降落費、土地房屋租金或權利金，讓他們維持基本營運，交通部已向行政院提出92億的需求，行政院最近一周將會召開跨部會會議，來決定可以支持的額度及項目。

▲交通部長林佳龍。（圖／公路總局提供）

至於紓困補助對象，林佳龍說，還是以機場相關業者為主，其他觀光業原先就有超前部署規劃轉型升級方案並陸續推動，也有跟勞動部提出人才培訓，因為有些觀光產業希望留住員工，希望再有半年的升級班提供員工更好的培訓，這部分勞動部有相關預算科目。

另外，元旦起機組員檢疫措施加嚴，引起基層反彈。林佳龍說，指揮中心跟交通部民航局還有航空業者都有很密切溝通，針對調整國籍航空機組員健康管控的措施，會先以一個月的時間會來看實施的結果，如果機組員工作壓力很大，需要足夠休息，在機組員調度上，會聽取第一線工作人員的心聲，再調配人力時候將納入考慮，這部分賦予航空公司一定內控管理的權責。

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