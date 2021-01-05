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「考卷上寫8個字」被判刑2年！他用「判決書」創作凸顯生命之重

▲▼政治受難者、藝術家陳武鎮50多年前在測驗卷寫了「8個字」被判刑2年。如今以人權議題進行藝術創作，集結成《囚》新書共計6冊。（圖／國家人權博物館提供）

▲政治受難者、藝術家陳武鎮50多年前在測驗卷寫了「8個字」被判刑2年。如今以人權議題進行藝術創作，集結成《囚》新書共計6冊。（圖／國家人權博物館提供）

記者林育綾／台北報導

政治受難者、藝術家陳武鎮50多年前在測驗卷寫了「8個字」被判刑2年，失去自由期間，結識許多難友也看遍人生百態；而2015年至2018年期間他陸續以繪畫、木雕等方式創作，主題都跟「政治受難」有關，包括輕薄卻能奪取人命的「判決書」也被他融入作品，如今集結成作品集《囚》發行。

陳武鎮1949年出生於屏東，1969年因在測驗卷上寫「反中央反國民黨」8個字，被以「懲治叛亂條例第7條」判刑2年，到台東泰源監獄服刑。如今發表作品集以《囚》為名，收錄他在2015年至2018年期間的藝術創作，共計出版6冊「政治犯」、「判決書」、「地獄使者」、「槍決/虐殺」、「囚犯與鳥」、「獄中之獄/覺醒」。

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他從繪畫跨足木雕、複合媒材的種種嘗試，用藝術為這段歷史留下不可磨滅的見證，也引領讀者試圖感受、理解那些臺灣威權歷史底下的受難身影。

▲▼政治受難者、藝術家陳武鎮50多年前在測驗卷寫了「8個字」被判刑2年。如今以人權議題進行藝術創作，集結成《囚》新書共計6冊。（圖／國家人權博物館提供）

▲陳武鎮以人權議題進行藝術創作，集結成《囚》新書共計6冊。（圖／國家人權博物館提供）

國家人權博物館館長陳俊宏表示，陳武鎮把長年的受難經歷，轉化為創作的動力，持續透過藝術作為見證，現身以後就不再只是受難者，更是不斷以藝術實踐的「人權畫家」。國家人權博物館有幸將陳武鎮前輩近期作品集結成冊，此次出版的其中一冊「判決書」，彰顯出輕如判決書即能剝奪人的生命，非常有力量。

另還有許多受難者前輩及其後代，也都致力於見證歷史的音樂、文學、藝術創作，今年4月也將出版陳列的文學作品，陳俊宏指出，「作為一場文化反省運動，轉型正義工作無法一朝一夕，但文化的傳承對於建立穩定的民主未來，是非常重要的。」期待能以藝術介入方式，邀請社會反省歷史、帶來更多的思辨與討論。

陳武鎮分享以不同媒材創作所呈現的感受，開篇「政治犯」系列，以油畫紀錄了40名政治犯的形貌與故事，彷彿以畫筆為獄中的難友立傳、木雕表現出獄中得不到舒展的身體情態，讓觀者陷入獄中的空間氛圍中。

「判決書」系列，將當年批示處刑的簽呈文件融入畫作與雕塑中，文字紙張的「輕」，映襯出彼端的刑度與生命之「重」。「地獄使者」系列，由幾近單色的油畫延續成為立體木雕，引讀者進入彷彿身在人間地獄的受難意象；「囚犯與鳥」系列讓姿態各異、自由翱翔的飛鳥與不得自由的囚犯形成強烈對比。

其中「獄中之獄/覺醒」雙系列，分別紀念獄中難友李萬章前輩與郭振純前輩，他回憶，郭振純前輩曾言「我不要當中國人、我也不想當日本人，我是台灣人」令他感觸甚深，因此用木雕呈現「掙脫」意象紀念之。

「槍決/虐殺」亦為雙系列，前者以政治犯槍決前後的相片為藍本，映照出生與死之間怵目驚心的剖面，他指出「這是陳孟和前輩建議下的作品，展現絕對權力的統治者多沒安全感」，後者則以木雕媒材模擬二二八事件中人民被射殺倒下的瞬間速寫。

▲▼政治受難者、藝術家陳武鎮50多年前在測驗卷寫了「8個字」被判刑2年。如今以人權議題進行藝術創作，集結成《囚》新書共計6冊。（圖／國家人權博物館提供）

▲陳武鎮畫冊《囚》將於國家人權博物館商店實體展售，未來也將上架各網路書店。（圖／國家人權博物館提供）

國家人權博物館表示，將會持續為這些努力付出的前輩們出版相關作品，邀請讀者仔細感受作品所展現的生命歷程與歷史重量，引起更多對人權議題的關注。陳武鎮畫冊《囚》將於國家人權博物館商店實體展售，未來也將上架各網路書店。

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