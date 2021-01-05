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職場技能、勞動知識一把罩　新北勞工大學5日等您來報到

▲職場技能、勞動知識一把罩 新北勞工大學5日等您來報到。（圖／新北市勞工局提供）

▲職場技能、勞動知識一把罩，新北勞工大學5日等您來報到。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

勞工大學開始選課囉！加入勞大讓你職場技能與勞動知識一把罩。凡設籍、工作地或居住地在新北市的勞工朋友，自2021年1月5日起至2月22日止，為推動勞動知識，已開辦多種「勞動教育課程」，並提供勞大學員修習勞教課程得減免學分費之優惠，僅須繳保證金（修課期滿符合規定者退還）學員若同時修習職能課程，可享職能課程學分費半價優待，各班名額有限。

新北市勞工局表示，新學期課程將於3月2日起正式開學，為期18週，課程分為勞動教育與職能課程，除勞基法、勞保、勞資爭議、職場法律、職場勞工口語表達等勞工必備的勞動知識外，還有電腦資訊、設計、英日韓語、越南語、手工皂、會計等精彩課程，趕緊揪團報名加入勞大的行列，一同提升享受學習。

▲職場技能、勞動知識一把罩 新北勞工大學5日等您來報到。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北勞工大學自5日起至2月22日止開放勞工朋友報名選課。

新北市勞工大學分別在五股、三重、林口醒吾科大、板橋致理科大、中和華夏科技大學、土城新北高工、板橋社大瑞芳等校區，共設有7個學習據點，讓勞工朋友下班後就近選擇感興趣的課程，厚植職場競爭力！

配合終身學習分工分流、資源整合，生活課程自新（2020-2）學期起轉型為社團模式運作，社團課程報名繳費請洽各課程聯絡人，均可透過「新北勞動雲−勞工大學」網頁報名選課：https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/University。歡迎勞工朋友作伙來讀冊！詳細資訊可參閱招生簡章、勞工大學網站，或來電洽詢：02-2298-3639、2981-6127。

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