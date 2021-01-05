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基隆封溪護魚成效卓越　林右昌籲守護溪流與大自然共存共榮

▲基隆封溪護魚成效卓越 林右昌籲守護溪流與大自然共存共榮。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆封溪護魚成效卓越，林右昌籲守護溪流與大自然共存共榮。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市2003年起劃定瑪陵坑溪、友蚋溪、暖暖溪、拔西猴溪（草濫溪）全流域為封溪護魚保育區段，多年來在當地居民自發組成的巡守隊守護之下，護魚成效良好，近年來市府與自然生態保育協會加強重點河段調查，發現部分河段出現疑似被放生的外來魚種或有餵食情形，市長林右昌5日特別呼籲民眾一同守護溪流，與大自然共存共榮。

林右昌說，市府在2017年至2020年間，針對瑪陵坑溪、友蚋溪、拔西猴溪及暖暖溪，進行「封溪護魚及生態調查」，發現保育成果相當豐碩，魚類復育成果也很好，外來魚種只有1%，市府及相關團體也都積極移除外來魚種。

產業發展處長黃駿逸表示，瑪陵坑溪等4條溪流封溪護魚，是在2003年公告施行，至於封溪區域分別是瑪陵坑溪中上游、暖暖溪中上游，以及友蚋溪及拔西猴溪全域。

▲基隆封溪護魚成效卓越 林右昌籲守護溪流與大自然共存共榮。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市2003年起劃定瑪陵坑溪、友蚋溪、暖暖溪、拔西猴溪（草濫溪）全流域為封溪護魚保育區段。

黃駿逸說，市府這幾年編列經費，在專業人員的合作之下，進行生態調查，4年來在上述溪流的調查次數總共達52次，調查成果發現魚類計有原生種6科19種、兩側洄游種2科2種、外來種4科10種；無保育類魚種，特有種2科3種(台灣石賓、臺灣馬口魚、臺灣纓口鰍)。

前五優勢種為臺灣馬口魚（40.2%）、臺灣石賓（31%）、鯝魚（11.2%）、粗首鱲（5.8%）、火口屬慈鯛−俗稱花羅漢（佔5.3%），根據調查友蚋溪外來魚種逐年增加。針對外來種增加問題，市府也相當重視，並與中華民國自然生態保育協會及社區合作，共同進行移除。

黃駿逸表示，市府這幾年經過不斷溝通，也跟地方居民合作進行移除外來魚種，並且與居民合作進行淨溪活動，在社區舉辦護溪講座活動，2021年開始將結合瑪陵國小推動溪流環境教育，預計自2月開始推動，課程分為自然生態、當地文史物產及戶外運動教育等三大領域。

由於這些外來魚種進入環境容易破壞當地生態，形成強勢魚種，使原生種魚類被捕食或排擠，造成生態失衡，黃駿逸特別呼籲民眾，溪流保育不易，所有的成果都是社區居民、市府及專業人士的努力所累積下來，請大家不要餵食溪流的魚類，更不要在溪流進行放生，以免對於溪流的生態環境造成影響，希望讓基隆的山林之美能夠永續發展。

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