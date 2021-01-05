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基隆榮登10大熱門國旅城市　「基昌長」翻轉重現城市魅力

▲基隆榮登10大熱門國旅城市 「基昌長」翻轉重現城市魅力。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆榮登10大熱門國旅城市，「基昌長」翻轉重現城市魅力。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國際觀光業受新冠肺炎疫情衝擊，國內旅遊需求大增，基隆創新攬客，2020年首次榮登「十大熱門國旅城市」。基隆市長林右昌表示，知名旅遊網智遊網公布2021年旅遊趨勢報告，基隆首度成為「十大熱門國旅城市」，這是翻轉基隆的最佳見證。

林右昌表示，2020年首次舉行國慶晚會，吸引超過5萬人共襄盛舉，同年10月「海派浪漫24小時Non-Stop」，也吸引超過5.6萬人次參與，跨年煙火雖疫情影響改採線上演唱會，更吸引民眾約50萬人次線上關注，讓基隆成為魅力城市。

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▲基隆榮登10大熱門國旅城市 「基昌長」翻轉重現城市魅力。（圖／基隆市政府提供）

▲連佼哥（黃子佼）受到基隆市長林右昌的推薦，也到正濱漁港色彩屋對面大啖美食的店家。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯指出，2020年基隆首度成為十大熱門國旅城市，翻轉國人對基隆的印象，絕非偶然。市長林右昌於2019年成立觀光及城市行銷處，為基隆整體形像及觀光發展帶入新能量，結合基隆亮點資源及發展基礎。

曾姿雯表示，在2020年以海派浪漫：24hours non-stop」為策劃主軸，打造全新城市觀光品牌，推出「24小時不斷電遊程」、「基隆時空漫遊指南」、「基隆嶼登島遊程」、「海派浪漫光雕秀」等創意玩法；連佼哥（黃子佼）更受到市長林右昌的推薦，也到正濱漁港色彩屋對面大啖美食的店家「下麵Let's Have Noodles」，盛讚太有特色了，更稱市長為「基昌長」，帶領城市起飛。

▲基隆榮登10大熱門國旅城市 「基昌長」翻轉重現城市魅力。（圖／基隆市政府提供）

▲海派浪漫光雕秀。

曾姿雯說，剛「嗨轟」完基隆的跨年煙火及獨立音樂，仍要不斷電「玩基隆」，和平島公園及財團法人沖繩縣產業振興公社台北事務所共同主辦的「共島季」至2021年3月15日止，在和平島公園展開。

基隆市政府也推出行銷活動，在共島季活動期間，凡是購買台灣好行濱海奇基線一日乘車券或濱海奇基線−基隆小鎮散步漫遊套票之旅客，即可至和平島公園遊客中心兌換精美禮品一份；更多好玩及好康資訊可上Facebook臉書搜尋官方粉絲團「魅力基隆」及「基隆旅遊網」查詢。

▲基隆榮登10大熱門國旅城市 「基昌長」翻轉重現城市魅力。（圖／基隆市政府提供）

▲「嗨轟」完基隆的跨年煙火及獨立音樂。

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