輝瑞疫苗再傳死訊！　41歲女醫護接種2天後「陳屍臥室床上」

▲輝瑞新冠疫苗。（資料圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國藥廠輝瑞所研製的新冠疫苗再傳出壞消息，葡萄牙北部波爾圖區一名41歲的女醫護人員，上周接種第一劑輝瑞疫苗，不料2日後死亡，原因未明。據悉，該名女醫護沒有任何疾病或其他併發症。

據《每日郵報》報導，41歲的女醫護阿塞維多（Sonia Acevedo）在馬亞（Maia）波爾圖腫瘤科醫院任職，12月30日與同院另外537名醫護，一起接種首劑輝瑞和德國生物科技BioNTech的疫苗。

▲阿塞維多接種疫苗後2天去世。（示意圖，非本文當事人／路透）

接種之後幾日，阿塞維多均沒出現不良反應，然而到了元旦當天，被伴侶發現倒臥在家中床上。救援人員到場後試圖搶救，可惜已回天乏術。

報導指出，阿塞維多有2個女兒，沒患病或其他併發症，當日她曾到商店購物。死訊傳出後，其父親悲痛表示，她接種了新冠疫苗但沒有任何症狀，「我不知道發生了什麼，我只想要答案。」

對此，當地衞生部門3日回應道，會保持警惕。當局則定於4日為死者驗屍，以確定其死因。

實際上，輝瑞疫苗陸續傳出嚴重副作用。一名來自墨西哥的32歲女醫師接種數分鐘後開始痙攣、呼吸困難，緊急送入加護病房，初步診斷罹患腦脊髓炎（Encephalomyelitis），不過其本身先前有過敏病史。

另外，以色列也有2位民眾在接種輝瑞疫苗後死亡，其中一人是88歲長者，另外一人是75歲老翁。不過，醫護人員認為兩起死亡案都與疫苗無關。