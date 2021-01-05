失意男跳浮洲橋！警大喊「冷靜啊」…他裸上身懸半空驚險獲救

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區有民眾報案，指稱一名男子坐在浮洲橋機車道旁護欄外，疑欲跳大漢溪輕生，警方獲報前往，男子見警方到場隨即往下跳，5名警員衝向前立刻抓住他大喊「冷靜啊！」，但男子脫掉被抓住的上衣，整個身體裸身懸空，現場險象環生，最後將他拉離護欄送醫。

▲黃男疑感情受創要跳浮洲橋輕生，警員合力將他救起 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，32歲黃姓男子從中部北上找女友，卻遭冷落，身上的錢又快用完，最後心情不好買酒喝，4日中午12時許，獨自到新北市板橋往樹林方向浮洲橋機車道旁，跨越護欄坐在上面；路過民眾見狀，擔心黃男會有不測，趕緊報警。

▼黃男掙脫警員，裸上身懸在半空中 。（圖／記者陳以昇翻攝）

轄區警方獲報立即前往查看，黃男見警到場，情緒激動轉頭要跳入大漢溪，3名警員衝上前抓住他的右手及上衣，另外2警抓他的右腳大喊「冷靜啊！」，但黃男大吼一聲，脱掉被抓住的上衣，裸身懸空，幾乎要墜落橋下，幸好警員死命抓住他右腳，才沒讓悲劇發生。

最後在支援警力及消防人員到場後，合力將黃男拉離護欄，強制將他送往亞東醫院救治；板橋警分局呼籲社會大眾重視自殺議題，多多關心與陪伴身旁的人，鼓勵陷入負面情緒的親友尋求專業協助。

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