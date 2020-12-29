資產公司欠300萬只想還一半　他怒轟20多槍！換彈匣打穿手掌糗大

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區29日上午5時許發生槍擊案。一名男子酒後不滿資產管理公司不還300萬債務，憤而持改造手槍，朝公司大門開了20多槍後離去，在換彈匣時，還不慎打穿自己左手掌，警方接獲情資主動偵辦，2小時鎖定犯嫌策動投案，訊後依槍砲彈藥管制條例送辦。

▲蔡姓男子不滿資產管理公司欠300萬不還，持改造手槍朝大門開了20多槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼蔡姓男子犯案用的改造手槍，過程中還不慎打穿自己左手掌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，有多項毒品前科的37歲蔡姓男子，與新北市板橋區縣民大道上一家資產管理公司有300萬的債務糾紛，日前與哥哥到公司談判，對方僅願意償還150萬元，蔡男無法接受對方蠻橫不講理的態度，當天談判破裂不歡而散。

29日凌晨5時許，蔡男與友人喝完酒後，獨自帶著改造手槍，跑到資產管理公司，朝大門開了20多槍洩憤，過程中，還在換彈匣時，不慎打穿自己左手掌，負傷逃離現場。

警方接獲情資，掌握這起槍擊案，主動介入偵辦，不到2小時，就鎖定蔡姓犯嫌，並策動他投案，下午3時許，蔡男帶著犯案用的改造手槍及4顆子彈，到警局投案，警方迅速將他送醫開刀，警訊後將依違反槍砲彈藥管制條例移請新北地檢偵辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼蔡姓男子主動投案，僅剩4顆子彈。（圖／記者陳以昇翻攝）