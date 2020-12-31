　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／2020最後長照悲歌！妻持刀刺殺久病夫　女兒見血狂湧嚇報警

▲▼ 三分局命案照。（圖／記者林悅翻攝）

▲妻子因不堪丈夫長期臥病在床，生活起居都需人照料，因此清晨持刀朝著丈夫心臟猛刺。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市今（31日）清晨發生家庭長照慘劇，65歲的李姓妻子因不堪丈夫劉男（69歲）長期臥病在床，生活起居都需人照料，因此清晨時分持刀朝著丈夫心臟猛刺，致使劉男胸口大量出血；劉男女兒上午下班返家後見狀，急忙將父親送往醫院急救，目前仍在搶救，尚未脫險。

警方初步調查，劉男因中風長期臥病在床，且還插鼻胃管，生活完全無法自理，日常起居皆仰賴劉妻幫忙；但劉妻疑似長期照顧丈夫導致心理壓力過大，2020年最後一天清晨竟失控持刀朝著丈夫胸口猛刺，上夜班的女兒上午返家見到滿地鮮血，這才發現父親遭母親刺殺，嚇得急忙報警求救。現警方已到場採證，全案正進一步調查釐清中。

上午8時40分許，警方接獲民眾報案指出，父母身上有多處傷口，員警立即趕赴現場，發現民宅一樓臥房內有一男一女各自躺臥床上，其中劉姓男子已明顯死亡，另名李姓女子胸腔受刀傷，送往醫院急救。

南警三分局表示，本案報案人為死者女兒，上午在住處一樓父母親臥房內，發現母親情緒激動持水果刀自殘，母親並自稱於凌晨持水果刀刺死丈夫。經初步釐清，死者劉男因病久臥在床，李女也有病在身，李女疑因長期照顧渠夫壓力過重，導致精神狀況不佳進而行兇，全案將依殺人罪偵辦並移送台南地檢署。

警方呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構或撥打生命線1995求助。

▲▼三分局命案照。（圖／記者林悅翻攝）

▲妻子使用的刀子。（圖／記者林悅翻攝）

ET快訊
陳珮騏密戀小8歲鮮肉　羞曝床事「砲火猛烈」喊：離婚真好
政院宣布：萊豬全國統一標準「地方自治條例無效」
獨／高雄警匪追逐死者身分曝！車禍奇蹟生還　8月出院卻遭爆頭亡
台北人喊支持！柯P宣布「北市跨年照辦」　鄉民1原因力挺
快訊／2020最後長照悲歌！妻持刀刺殺久病夫　女兒見血狂湧
快訊／侯友宜批「柯文哲照辦跨年」：嚴謹防疫不要製造漏洞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

縱火害母亡姊重傷　父盼兒送終幫求情...逆子一審判17年

巴基斯坦製毒2貨櫃運台「警攔截185公斤」　高雄再搜出近噸原料

獨／高雄警匪追逐死者身分曝！車禍奇蹟生還…8月才出院卻遭爆頭亡

俏護士接受百萬供養卻劈腿　設局打死瓦斯工！12年改判8年半

弟弟機車被騎跟上質問　19歲莽男1刀刺死17歲少年改判9年

快訊／2020最後長照悲歌！妻持刀刺殺久病夫　女兒見血狂湧嚇報警

收30萬陪女赴美借精生龍鳳胎遭控涉人工生殖法　男無罪確定

3人逃逸畫面曝！拒檢開車衝撞　鳳山警街頭連開11槍　後座男爆頭亡

快訊／詐貸472億史上最大！潤寅案王音之遭判28年　楊文虎26年

酒後親1下代價曝！男辯見她心情不好　「只會用嘴唇安慰人」

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

縱火害母亡姊重傷　父盼兒送終幫求情...逆子一審判17年

巴基斯坦製毒2貨櫃運台「警攔截185公斤」　高雄再搜出近噸原料

獨／高雄警匪追逐死者身分曝！車禍奇蹟生還…8月才出院卻遭爆頭亡

俏護士接受百萬供養卻劈腿　設局打死瓦斯工！12年改判8年半

弟弟機車被騎跟上質問　19歲莽男1刀刺死17歲少年改判9年

快訊／2020最後長照悲歌！妻持刀刺殺久病夫　女兒見血狂湧嚇報警

收30萬陪女赴美借精生龍鳳胎遭控涉人工生殖法　男無罪確定

3人逃逸畫面曝！拒檢開車衝撞　鳳山警街頭連開11槍　後座男爆頭亡

快訊／詐貸472億史上最大！潤寅案王音之遭判28年　楊文虎26年

酒後親1下代價曝！男辯見她心情不好　「只會用嘴唇安慰人」

首爾取消「跨年敲鐘」！南韓各大城市跟進...千萬別和病毒開玩笑

西川遙輝入札美職4隊有興趣　選球與高上壘率受青睞

霧淞點妝宜蘭太平山　見晴步道冰霰飄落...遊客直呼好美！

台中雙十公車優惠...「綁卡申辦」元旦暫停1天！連假後全面恢復

美網重砲手「染疫又包機出逃」　ATP只罰2萬還能緩刑處理

樂天桃猿首席教練不再空缺　林振賢重回輔佐曾總

算命師「妳的命只能吃到建醮前」　阿婆真的走了託夢說遺願

柯文哲：跨年照辦向全球展示台灣勇敢前進　「不被不理智恐懼打敗」

媽媽殺死爸爸！台南婦持刀刺殺病夫後自殘　女兒驚嚇報案

醫大生106字力挺北市辦跨年　舉例1縣市「防疫破口不是突然出現」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

霸王寒流入侵　全台31人猝死

影／媽3貼女兒亡！目擊者：原本還在哭

高雄11槍追車「後座遺體」死因曝光　身分起底！續查駕駛下落

獨／前妻Keanna贏了！謝和弦、莉婭判賠120萬

高雄開火畫面曝光　警連開11槍追車

即／高雄鳳山驚傳槍響！　五甲副所長負傷

網紅帶女優徵炮友　警帶回解QR Code之謎法辦

2020最後長照悲歌！台南妻持刀刺殺久病夫

台中奧客揮拳　反遭女司機「猴子偷桃」

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

快訊／疑遭盜帳號「血染全台」　2嫌改請回

老婆一句「有人在賣XXX耶」　他真的扛一台回家！

快訊／高雄女騎士碰撞休旅車...女童倒地身亡

更多熱門

相關新聞

孝淵改線上辣舞！台南搭「天幕」擋粉絲

孝淵改線上辣舞！台南搭「天幕」擋粉絲

因台灣首例英國變種病毒株境外移入確診案例的影響，台南市政府12月30日晚間緊急宣布31日的金曲跨年夜活動改成全程線上直播，不開放民眾入場，這對台南影響甚鉅，因台南是全台唯一請到外國藝人「少女時代孝淵」登台的場次，市府指出孝淵本人已得知消息，請市民朋友與歌迷在家觀賞孝淵精彩的舞蹈表演。

台南對身障經濟弱勢者依特殊個案處理

台南對身障經濟弱勢者依特殊個案處理

疫情生變台南跨年晚會改全程線上直播

疫情生變台南跨年晚會改全程線上直播

黃偉哲宣布台南跨年改為線上直播

黃偉哲宣布台南跨年改為線上直播

即／基隆宣布取消「跨年晚會」

即／基隆宣布取消「跨年晚會」

關鍵字：

台南長照

讀者迴響

熱門新聞

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

跨年晚會像等颱風假　「5直轄市打臉陳時中」

台灣後天起「鎖國」一個月！

好市多超神羽絨外套曝光　價格驚呆網友

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面