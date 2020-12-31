快訊／2020最後長照悲歌！妻持刀刺殺久病夫　女兒見血狂湧嚇報警

▲妻子因不堪丈夫長期臥病在床，生活起居都需人照料，因此清晨持刀朝著丈夫心臟猛刺。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市今（31日）清晨發生家庭長照慘劇，65歲的李姓妻子因不堪丈夫劉男（69歲）長期臥病在床，生活起居都需人照料，因此清晨時分持刀朝著丈夫心臟猛刺，致使劉男胸口大量出血；劉男女兒上午下班返家後見狀，急忙將父親送往醫院急救，目前仍在搶救，尚未脫險。

警方初步調查，劉男因中風長期臥病在床，且還插鼻胃管，生活完全無法自理，日常起居皆仰賴劉妻幫忙；但劉妻疑似長期照顧丈夫導致心理壓力過大，2020年最後一天清晨竟失控持刀朝著丈夫胸口猛刺，上夜班的女兒上午返家見到滿地鮮血，這才發現父親遭母親刺殺，嚇得急忙報警求救。現警方已到場採證，全案正進一步調查釐清中。

上午8時40分許，警方接獲民眾報案指出，父母身上有多處傷口，員警立即趕赴現場，發現民宅一樓臥房內有一男一女各自躺臥床上，其中劉姓男子已明顯死亡，另名李姓女子胸腔受刀傷，送往醫院急救。

南警三分局表示，本案報案人為死者女兒，上午在住處一樓父母親臥房內，發現母親情緒激動持水果刀自殘，母親並自稱於凌晨持水果刀刺死丈夫。經初步釐清，死者劉男因病久臥在床，李女也有病在身，李女疑因長期照顧渠夫壓力過重，導致精神狀況不佳進而行兇，全案將依殺人罪偵辦並移送台南地檢署。

警方呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構或撥打生命線1995求助。

▲妻子使用的刀子。（圖／記者林悅翻攝）