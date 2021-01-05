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苗栗4歲女童公園走失嚎啕大哭　女警扮保母「愛的抱抱」讓她笑了

▲4歲女童和家人到竹南運動公園遊玩卻不慎走失，警方用愛的抱抱安撫情緒後，順利找到家人帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣1名4歲女童和家人到竹南運動公園遊玩卻不慎走失，警方用愛的抱抱安撫情緒後，順利找到家人帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局竹南分局日前中午接獲民眾報案稱，在竹南運動公園有小女童淚流滿面獨自蹲坐在人行道，不斷哭喊要找爸爸，需要警方協助；警方到場後發現女童嚎啕大哭，情緒非常不穩定，經警方用「愛的抱抱」後，才成功安撫情緒，順利找到家人帶回。

警方表示，竹南派出所警員張雲丞接獲報案後立即前往；抵達時果然發現女童獨坐人行道上，但女童情緒很不穩，張員先是充當保母安撫女童情緒，沒想到女童還是嚎啕大哭，立即使用絕招「愛的抱抱」，女童情緒才緩和了下來，破涕而笑。張員也立即到民眾指稱發現女童走失地點，在公園內找尋女童家屬。

▲ 。（圖／記者黃孟珍攝）

張員指出，果然一名婦人主動向警方揮手，並趨前告知其女兒走失，順利找到家人，女童得以平安返家。女童母向警方表示，帶女兒到遊戲區遊玩，未料在停車後沒注意到小女童已下車，一時疏忽下才讓女兒走失，幸好有熱心民眾與警察的協助，才能找回小孩，非常感謝大家的幫忙。

竹南警分局提醒民眾，帶孩童出門時應該多加注意，隨時注意孩童的動向，勿讓孩童離開自己的視線，並教育小孩走散時應待在原地不要走遠，並立即找警察協助。

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