台南山谷暗夜傳詭聲！巡守隊深入草叢打燈一照　驚見裸女全身傷

▲台南左鎮區岡林里守望相助隊，協助搜救迷失山谷的女子送醫，新化警分局長歐祖明及巡守隊中隊長程瑞進至岡林里巡守隊部公開表揚及頒發慰問金，激勵巡守隊士氣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名女子離家後就去向不明，家屬報警請求協尋，台南左鎮山區岡林里守望相助隊，接獲通報協助搜救迷失山谷女子，二寮里三角窟，聽到山區草叢中有人呼喊救命，經循聲查看發現1名身未穿衣服，皮膚被草叢刮傷多處及精神狀況不佳的女子，經報警查處發現該女子就是通協尋對象，立即送醫救治無大礙。

左鎮山區岡林里守望相助隊積極協尋救人，12月9日下午3時，由新化警分局長歐祖明及巡守隊中隊長程瑞進，至岡林里巡守隊部公開表揚及頒發慰問金，激勵岡林巡守隊士氣。

警方指出，岡林里巡守隊員，於12月5日上午8時許在左鎮區二寮里三角窟，聽到山區草叢中有人呼喊救命，因山區雜草、蘆竹與草藤交錯寸步難行影響救助。巡守隊員立即報告巡守隊羅隊長動員巡守員發動搜救，並通報左鎮分駐所，案經左鎮所員警到場後，與巡守隊會合後立即展開搜救，因地處荒野完全沒有路徑可循，地勢起伏又雜草叢生搜尋不易，只能以聽聲辨位縮小範圍方式鎖定位置前進，最後於9時27分，在雜草叢內尋獲1名女子。

警方調查該女子為12月4日下午2時外出未歸，由親屬陳姓民眾向警方報案失蹤請求協尋的身心障礙女子。尋獲時無生命危險，惟因失智、身心障礙，全身未穿衣服，皮膚也被草叢刮傷多處及精神狀況不佳，經巡守隊及社區人員返社區拿衣服給女子穿著，並聯絡119消防隊派救護車將女子由家屬陪同送往台南嘉南療養院就醫及安置。至於女子為何迷失誤入山區，她自己也無法說明。

新化警分局歐分局長表示，對於岡林里巡守隊員能主動積極發現狀況通報警方，並動員巡守隊員警民合作搜救，成功救助迷失山谷女子，很感謝岡林里巡守隊對各項警政工作的支持及積極參與，作為警察堅強有力的後盾，協助社區治安維護及為民服務的努力及用心，共同守護社區治安及居民的安全，表達感謝與肯定。

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