肚子藏10kg「巨蟒」！22歲妹30天沒大號…切掉200公分大腸

▲女孩便秘30天。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

哈爾濱女孩小王今年22歲，這些年一直被一件事困擾，甚至到了嚴重影響生活的地步。她淚吐，「從小就便秘，有時候一個星期才拉一次，肚子脹的特別難受，別人都無法體會的那種痛苦。」從小，她就一直被便秘困擾著，這些年來，上廁所沒有一次順暢過，最長曾30天沒有大號。

據《看看新聞》報導，小王表示，「上趟廁所一待就是半個小時，一個小時的，就是拉不出來，太費勁，真是什麼招都使了，治便秘的藥也沒少吃，都不好使，有時候沒招了，就去灌腸，想拉就是拉不出來，太難受了。」

最近1年來，小王便秘的情況越來越嚴重，甚至出現了30天才排便一次的情況。近3個月更是頻繁出現腹痛，吃飯都吃不進去，人也跟著瘦了快10公斤，近日終於在家人陪伴下去醫院治療。醫生檢查後發現，小王面色晦暗，萎靡焦慮、嚴重營養不良狀態，肚子鼓得也不正常。

哈醫大四院普外科三病房主任劉昶表示，「入院的時候，這個病人腹部能看到腸管的外形，而且是一個不對稱性腹部膨隆的狀態，病人焦慮，而且呈現慢性中毒的表現。」

經過醫生全面的檢查後發現，小王患有成人型先天巨結腸症，需要進行手術切除。在改善和調整她的營養狀態後，醫生實施了「腹腔鏡下全結腸切除術」。經過2個小時的手術，當病變的腸管終於從腹部取出時，現場的醫護人員都震驚了。

劉昶描述，「手術切除的標本，我們看病人擴張的結腸，就像一隻蟒蛇一樣，高度的擴張，而且在擴張的腸管內積存了大量的糞塊。」

據悉，小王這節病變的腸子長近2公尺，重達10多公斤。現在，經過飲食調整後，她已經恢復到正常的排便狀態了。

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