「腸子長到心臟」17天沒大號！　便秘女還原真相：大家口下留情

▲原PO貼出X光片，最高紀錄17天沒便便！（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者葉國吏／綜合報導

「我的大腸長到心臟去了！」桃園一名女大生在臉書上自曝X光照片登上媒體版面，因為這位女網友的「大腸超級長，已經擠到心臟去」。女網友在29日再度發文還原真相，透露其實腸子沒有頂到心臟，醫生也說這高度正常，只是腸子繞曲比較嚴重而已。

一名23歲女大生在《Dcard》崩潰表示，從小就便祕嚴重，不論怎麼灌水、吃蔬菜水果與各種益生菌，腸道依然頑固不靈，「某個禮拜吃了7個大木瓜加兩個大火龍果都沒排便！」

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▲原PO有運動習慣，所以保持纖細身材！（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO無奈哀號，就連專心蹲在馬桶上，也要1至2小時才能解便，且最高紀錄17天沒嗯嗯，「後來解出來也只是一顆一顆的羊便便」，雖然原PO吃了軟便劑雖然有效，但劑量越吃越多，根本治標不治本。

女大生因一張X光照片登上媒體版面後，29日再度在「爆廢公社二館」發文表示「腸子其實沒有頂到心臟，當初我肚子痛想說到Dcard抒發一下，自己也以為腸子到心臟了，結果許多專業醫師才跟我說高度正常，是我自己見識太少了，只是我的腸子饒曲比較嚴重而已」。」

▲便秘女大生在臉書發文還原真相。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

女大生也在文中提醒大家，有便祕困擾要提早治療，才能發現問題。「我是抱著分享資訊跟大家說這些，自己也是試了很多方法還在困擾中。」最後則希望大家能口下留情。