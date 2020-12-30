　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「腸子長到心臟」17天沒大號！　便秘女還原真相：大家口下留情

▲原PO貼出X光片，最高紀錄17天沒便便！（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

記者葉國吏／綜合報導　

「我的大腸長到心臟去了！」桃園一名女大生在臉書上自曝X光照片登上媒體版面，因為這位女網友的「大腸超級長，已經擠到心臟去」。女網友在29日再度發文還原真相，透露其實腸子沒有頂到心臟，醫生也說這高度正常，只是腸子繞曲比較嚴重而已。

一名23歲女大生在《Dcard》崩潰表示，從小就便祕嚴重，不論怎麼灌水、吃蔬菜水果與各種益生菌，腸道依然頑固不靈，「某個禮拜吃了7個大木瓜加兩個大火龍果都沒排便！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO有運動習慣，所以保持纖細身材！（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO無奈哀號，就連專心蹲在馬桶上，也要1至2小時才能解便，且最高紀錄17天沒嗯嗯，「後來解出來也只是一顆一顆的羊便便」，雖然原PO吃了軟便劑雖然有效，但劑量越吃越多，根本治標不治本。

女大生因一張X光照片登上媒體版面後，29日再度在「爆廢公社二館」發文表示「腸子其實沒有頂到心臟，當初我肚子痛想說到Dcard抒發一下，自己也以為腸子到心臟了，結果許多專業醫師才跟我說高度正常，是我自己見識太少了，只是我的腸子饒曲比較嚴重而已」。」

▲▼便秘女大生在臉書發文還原真相。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲便秘女大生在臉書發文還原真相。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

女大生也在文中提醒大家，有便祕困擾要提早治療，才能發現問題。「我是抱著分享資訊跟大家說這些，自己也是試了很多方法還在困擾中。」最後則希望大家能口下留情。

 
ET快訊
快訊／斷崖式降溫跌到8.9度　大屯山、太平山中午有機會下雪
冷高壓再增強逼近霸王寒流？專家曝2差異　越晚越凍探3度
韓國人嗆「台灣落後」完全不想來！鄉民認了：南韓全面超車
LOL正妹主播太High　2點全露被看光！175W粉絲帳號被
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠！萬人湧入尋鴨

快訊／跌到8.9度！掀7.6米巨浪　大屯山、太平山中午有機會下雪

冷高壓再增強「斷崖式降溫」探底3℃　專家曝2點有別霸王寒流

快訊／鋒面+寒流夾擊！2縣市大雨特報　全台防11級強風

掛台豬賣西豬？　鬍鬚張堅稱「絕不用萊豬」：申請時已告知農委會

4空服員搶餐飲業1職缺　兩大慘業成「疫情海嘯第一排」

推嬰兒車買內衣遭拒　年輕媽獨自帶兒吐委屈！對話重現媽媽們全怒

「腸子長到心臟」17天沒大號！　便秘女還原真相：大家口下留情

大怒神斷崖式降溫！「寒潮爆發」冷空氣到台南了　民眾驚：颱風天

返鄉圍爐隔離一個月花10萬　台商「缺一方案」嘆不敢回家

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

台中「五寶爸」元旦起正式開工！　汽車美容老闆：會提供機車代步

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠！萬人湧入尋鴨

快訊／跌到8.9度！掀7.6米巨浪　大屯山、太平山中午有機會下雪

冷高壓再增強「斷崖式降溫」探底3℃　專家曝2點有別霸王寒流

快訊／鋒面+寒流夾擊！2縣市大雨特報　全台防11級強風

掛台豬賣西豬？　鬍鬚張堅稱「絕不用萊豬」：申請時已告知農委會

4空服員搶餐飲業1職缺　兩大慘業成「疫情海嘯第一排」

推嬰兒車買內衣遭拒　年輕媽獨自帶兒吐委屈！對話重現媽媽們全怒

「腸子長到心臟」17天沒大號！　便秘女還原真相：大家口下留情

大怒神斷崖式降溫！「寒潮爆發」冷空氣到台南了　民眾驚：颱風天

返鄉圍爐隔離一個月花10萬　台商「缺一方案」嘆不敢回家

年底來買台優質國產休旅犒賞自己吧！台灣熱門SUV點將錄

早盤小漲30點！航運強勢股休息　假前觀望氣氛濃

富婆甜曬「婚紗照」遭電成焦屍亡　小24歲嫩夫認了！引爆點曝

寒流凍骨5°C！醫警告「7大疾病」易纏身：心臟肌肉恐壞死

腎功能日常保養重點　專科醫師詳解

氣溫急降！蔡英文籲民眾注意保暖　「多帶一件外套都不嫌麻煩」

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠！萬人湧入尋鴨

終結17投0中！勇士烏布瑞第18顆三分球進了　板凳嗨翻振臂狂跳

快訊／跌到8.9度！掀7.6米巨浪　大屯山、太平山中午有機會下雪

52萬去抽脂！美艷女老闆竟成植物人　「昏迷10年後死亡」夫心碎

2020男神全回歸！必看韓劇都在這　有熱血有熱淚..狗血程度無上限

生活熱門新聞

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

寒流到台灣了！2次寒潮爆發21度→6度

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

斷崖式大降溫！寒潮爆發冷空氣到台南了　民驚：颱風天

體感暴降15°C冰冷48小時！7縣市6°C↓

寒流抵達暴跌15度「入夜最凍探3度」　今晨9.7℃新低溫

快訊／鋒面+寒流夾擊！2縣市大雨特報　全台防11級強風

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

3生肖今年過超苦　2021運勢大逆轉

更多熱門

相關新聞

女大生大腸長到心臟！醫：糞便像坐雲霄飛車

女大生大腸長到心臟！醫：糞便像坐雲霄飛車

桃園一名女大生上Dcard求救，從小便秘嚴重，照了X光，才發現「大腸長到心臟去」，不曉得該怎麼辦。沒想到，竟然意外釣出醫師回應，推測原PO可能是受到「長結腸症」的困擾。

狂放「少量臭屁」恐罹大腸癌！名醫曝7危險前兆

狂放「少量臭屁」恐罹大腸癌！名醫曝7危險前兆

醫「1張圖」秒看腸癌7大徵兆！

醫「1張圖」秒看腸癌7大徵兆！

便秘也有分種類！醫舉「擠牙膏」神比喻

便秘也有分種類！醫舉「擠牙膏」神比喻

3色椒大PK「功效差很多」　營養師：便秘吃它順到爆

3色椒大PK「功效差很多」　營養師：便秘吃它順到爆

關鍵字：

便秘

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

寒流到台灣了！2次寒潮爆發21度→6度

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

亞歷媽法國確診新冠肺炎！　和老公都中鏢

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面