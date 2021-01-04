「中國女間諜」又衝上熱搜！型男議員發文護拜登「被傳中美人計」

▲網路上流傳方芳與多名美國官員的合照。（圖／翻攝推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國11名共和黨參議員2日發聲明，表示將不會在6日投票認證總統當選人拜登（Joe Biden），被民主黨眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）發文批評是「民主的敵人」。史沃威爾的貼文很快引起巨大關注，但焦點卻都放在他先前落入中國女間諜方芳（Fang Fang）美人計的傳聞，Fang Fang一詞也因此再度衝上推特熱搜。

▼史沃威爾批11名共和黨議員是「民主的敵人」。（圖／翻攝推特）



美媒Axios去年12月獨家報導中國女間諜方芳事件，指她鎖定全美各地有潛力登上全國舞台的地方政治人物，與這些人建立廣泛聯繫，其中也包含一名美國國會議員。

報導提到，方芳透過選舉募款等方式，與至少兩名中西部的市長談戀愛或發生性關係，以打入美國政治圈，進而獲取情報，或影響這些官員。

報導指出，方芳的重要目標之一為加州民主黨眾議員史沃威爾（Eric Swalwell），她還曾參與史沃威爾2014年連任競選的募款活動。

網路上也流傳方芳與多名美國官員的合照，其中一張就是與史沃威爾的合照，從照片中也可發現，方芳外型亮眼，年約20、30歲。

▼網路上流傳多張史沃威爾與方芳的合照。（圖／翻攝推特）



▼美媒挖出疑似方芳的臉書，並發現她與史沃威爾的父親、兄弟為臉書好友。（圖／翻攝推特）

