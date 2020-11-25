深度探索北海岸！7業者推LINE官方帳號　體驗道地漁村風情

▲業者推出穿著蜂農裝體驗。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

隨著國內旅遊逐漸盛行，交通部觀光局北觀處輔導在地店家推出LINE官方帳號，藉此拉近消費者與店家的距離，省下旅客與店家溝通的成本外，還能推廣深度旅行。北觀處表示，此次有7名在地商家加入活動，民眾在12月5日前加入他們的LINE官方帳號，就有機會得到包含野柳地質公園門票、地瓜薄片等獎品。

北觀處處長張振乾表示，此為首次將資訊產業科技融入產業輔導，協助牧蜂農場、三和社區、風藝術營區、香氛花園、中角灣衝浪基地、汪汪地瓜園及瑪鋉漁村文化協會等7家業者建立LINE官方帳號，讓業者拉近與消費者的距離，也節省商家高額的行銷費用。

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此次活動中，野柳瑪鋉漁村的瑪鋉居從早期的雜貨店轉型，躍變為漁村文化的縮影，遊客跟隨在地導遊的腳步，可以了解當年漁村的故事，還有討海人的許多趣事。此外，「蒸鮮宴」裡面的新鮮魚獲，結合漁村媽媽的手藝，讓人體驗最自然的鮮甜美味。

▲三和社區媽媽們利用在地食材製作天然伴手禮。（圖／記者游宗樺翻攝）

另外，三芝三和社區中除了最知名的櫻花步道外，社區媽媽利用當地種植的洛神花，親手製作洛神花蜜餞，把當地食材做成特色伴手禮，就連當地信仰中心的福成宮建廟百年的旌旗也都再利用，發揮巧思製成環保提袋，印有吉祥圖案的提袋只送不賣，只送給在社區內消費滿額的遊客。

而講求天然放養蜜蜂的牧峰農莊，不但有蜜蜂生態教育及手作蜂蠟蠟燭體驗，還能讓遊客穿上養峰服，手拿蜂巢拍照的蜂農體驗。張振乾指出，這些北海岸的業者都是在地瑰寶，但不一定為外地人所熟悉，希望藉由科技行銷導入地方產業觀光，為這些店家創造與遊客、消費者直接溝通的平台，帶來更多的旅遊行程及商品的銷售商機。