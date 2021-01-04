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新年首打虎4人落馬！陸航母研製總指揮被開除黨籍

▲▼陸航母研製總指揮胡問鳴被開除黨籍。（圖／翻攝中船重工）

▲胡問鳴為陸國產航母的研製總指揮，多次戴上安全帽勘查工程進度。（圖／翻攝中船重工）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央紀委國家監委4日宣布，中國船舶重工集團前黨組書記、董事長胡問鳴嚴重違法違紀，經中央批准，已被開除黨籍。胡問鳴曾任職於中船重工、中航工業、中國兵工等公司，還參與過大陸首艘國產航母山東艦的研發，擔任研製總指揮。

中紀委在公告中列出了胡問鳴一系列違反紀律的行為，包含大搞迷信活動，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規打高爾夫球、出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品、禮金，安排下屬單位支付應由其個人支付的費用；縱容默許家屬在私營企業掛名取酬、利用其職務影響謀取利益，違規購買住房、佔用公車，搞權色、錢色交易等。

▲▼陸航母研製總指揮胡問鳴被開除黨籍。（圖／翻攝中船重工）

中紀委指出，胡問鳴嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，應予嚴肅處理。

中紀委提到，依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予胡問鳴開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

胡問鳴出生於1957年，南京航空航天大學管理科學與工程專業畢業，博士研究生學歷，研究員級高級工程師，曾任職於中船重工、中航工業、中國兵工等公司。

胡問鳴還參與過大陸第一艘國產航母山東艦的研發，擔任研製總指揮。山東艦2017年下水時，他曾接受官媒訪問，指中國已經有一隻研發設計建造的隊伍，已經成型了，平均年齡在36歲，「將來我們發展任何一型航母，我們都有自主設計自主建造的能力，既然能發展任何航母，那麼任何水面艦艇，我們也具備這樣的能力。」

除了胡問鳴外，同日還有3人被中紀委宣布「雙開」（開除黨籍和公職），分別為青海省前副省長、海西州委前書記文國棟；中糧集團有限公司原黨組成員、總會計師駱家駹；重慶市原副市長、公安局原局長鄧恢林。

▼大陸國產航母山東艦。（圖／CFP）

▲▼中國大陸國產航母。（圖／CFP）

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