英國航母或在日本接受補給　自衛隊表態：有助「對中包圍網」

▲「伊莉莎白女王（HMS Queen Elizabeth）」號航空母艦，將長期部署西太平洋。（圖／黃竣民攝）



記者林彥臣／綜合報導

英國海軍最先進航母伊莉莎白女王號(HMS Queen Elizabeth)明年將被派遣到西太平洋執行任務，甚至可能長期部署，並在日本接受補給。對此日本防衛省與自衛隊內部表示歡迎，也認為這有助於加強「對中包圍網」。

根據日本媒體《共同社》報導，神奈川縣的美海軍橫須賀基地是美國本土以外唯一部署了美國航母的基地。以長崎縣佐世保基地為據點的兩棲攻擊艦美利堅號運用的F-35B隱形戰機隸屬於山口縣岩國基地，可以說日方具備接納英航母和艦載機的基礎。

日本政府相關人士認為，包括艦載機在內，在西太平洋能夠提供航母後勤支援的地方只有日本，英軍不得不依賴日本。美英同盟關係極為緊密，被稱為「特殊關係」，英國與太平洋的新加坡、馬來西亞、澳洲和紐西蘭雖然也都是同盟關係，但關於航母運用，美軍所提供的支援無疑還是最完善的。

▲美軍航母長期部署在日本橫須賀軍港，對於航母的補給作業相當有經驗。（圖／記者李毓康攝）



日英兩國政府2017年1月簽訂了《物資勞務相互提供協定（ACSA）》，內容是在自衛隊和英軍共同參加的訓練及聯合國維和行動（PKO）等時相互融通包括彈藥在內的物資和勞務。陸海空的部隊層面也進行聯合訓練，加強了安保合作。

自衛隊高層也提到，保護他國艦艇等的「武器等防護」協議內容，此舉或許有助於帶動把英軍也納入防護對象的討論，讓英軍成為繼美軍、澳軍之後，第三個納入防護對象。

►超強下殺！SK-II青春露3490元