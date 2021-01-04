美國政府考慮「只施打一半劑量」　加快新冠疫苗接種速度

▲美國疫苗研發計畫負責人透露，正考慮將莫德納疫苗的施打劑量減半，以加速實現群體免疫的目標。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

隨著加州、科羅拉多州以及佛州等地出現英國變種病毒病例，一名美國聯邦官員3日表示，為了加快疫苗的接種速度，正在考慮讓部分民眾注射「一半劑量」的莫德納（Moderna）新冠疫苗，免疫反應預計會與全劑量相同。然而，莫德納藥廠與食藥管理局（FDA）目前尚未發表回應。

根據路透指出，川普政府的疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的負責人斯勞伊（Moncef Slaoui）受訪表示，聯邦官員們正在與莫德納藥廠以及FDA商討，考慮讓18至55歲的美國人注射一半劑量的莫德納疫苗，但同樣會施打2針。報導稱，另一款輝瑞（Pfizer）疫苗與莫德納相同，也需要分2次施打。

斯勞伊解釋，只施打一半劑量就意味著，能以現有劑量增加一倍的接種人數，加速實現群體免疫的目標，「而我們知道，它會產生（與全劑量）完全相同的免疫反應。」對此，莫德納藥廠與FDA並未及時發表回應。

斯勞伊補充，最快可能要到春末才會知道接種疫苗後的民眾是否還會將病毒傳播給其他人，但他對加快疫苗接種速度持樂觀態度，「將莫德納疫苗劑量減半是基於事實與數據的一種更負責任的做法。」

根據美國疾控中心（CDC）資料，截至2日上午全美國已接種422萬5756劑疫苗，並且已經配送了1307萬1925劑。報導稱，原本美府預計在2020年底前接種人數將達到2000萬人，但現況卻遠遠低於此目標。

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