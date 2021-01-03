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交往奇葩媽寶AA男！5天實錄曝光慘炸　網嚇呆：妳根本女工具人

▲▼滑手機、男友、老公、低頭族。（圖／記者許力方攝）

▲原PO遇到奇葩媽寶AA男，慘成女版工具人。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

這樣的男生，嚇到網友直呼「趕快跑，這種人就連當朋友都覺得可怕！」一名女網友在《Dcard》匿名貼文「男生沒車，出門又都AA到我多出-我真的不想努力了」，說她認識了一個高雄男，對方不僅超級媽寶、AA到極致，還根本把她當女版工具人，讓原PO心累「有想說交往看看，但一個禮拜就放生了。」

這位女網友文中表示，男方自稱X月豬（X月出生、生肖屬豬）、今年37歲，在高雄某交通建設公司任職工程師，「初期認識時就知道他沒有車，這所謂的車是包含了腳踏車>摩托車>汽車」，所以兩人就只能約捷運或公車到得了的地方；到不了的就是原PO騎車或開車接送。至於付錢的方面，不管是吃飯還是看電影，她都會出自己那一份的錢，「一開始我都覺得沒關係，反正還在我能接受的範圍內。」

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結果兩人相處下來，原PO漸漸發現X月豬超級母湯，明明約好要吃一間訂位餐廳，但她提前發訊息問要不要接送，對方一直沒讀，時間到了人還沒出現，已經超過訂位時間1小時高雄男才姍姍來遲，「他遲到理由是，上完課跟一起去的同事在聊天，就聊到忘記時間了……」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO貼出她和X月豬的對話。（圖／翻攝自Dcard，下同）

原PO氣到吃不下，最後共點了一鍋，還付了一半餐錢，但讓人傻眼的不僅如此，「那天吃完飯還是有載他回去，然後因為他遲到了一個小時，加上我們用餐的時間，那天的停車費總共要400元」，她一看發現身上只有千鈔，但在下雨又不方便再找店家換鈔，就問X月豬有沒有百鈔可以換給她，對方就回答有。

「讓我很不能忍受的是，他一邊翻著皮夾一邊碎念著『我的百元鈔都是新鈔耶！蛤……這是我要留做紀念的耶！真的要換給妳喔……」讓女網友超級火大，「我都沒心疼我要付這400元了，你還在心疼你那新鈔，火都已經很旺了還在那耍白目，真的很後悔沒丟下他自己去換錢。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

原PO忍不住抱怨，「最讓我開始受不了這一切的開始，是在他的行為，他每次都是遲到，還要求我載他」，結果約好載人的地點，X月豬又改變心意換交通工具，導致遲到或要換地方等人。女網友指出，以上是兩人約會過程讓她不爽的地方，接著還有男方的媽寶行為。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

「六、日我們只有禮拜六會見面，因為他禮拜天都要陪媽媽，有時可以消失4個小時，出現後說因為跟媽媽在家看電影，假日他都是跟媽媽出去吃飯。」原PO直指，陪家人沒有不好，她自己也有家庭日，「但X月豬跟他媽媽的關係讓我很不能理解，他跟我吃到什麼好吃的東西，就會說他也想買一份回去給他老媽吃，什麼都這我老媽應該會愛，老媽老媽老媽的常掛在嘴邊。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

而且X月豬若是要買東西給媽媽，掏錢的速度相當快，也完全毫不猶豫，「但跟我吃飯要結帳時，他錢包就像綁了水泥塊，好幾次都是我直接先結帳了，他才拿錢要給我，我都想說算了，反正沒多少就請他。」但AA到後期，原PO不禁心中越來越多怨言，「真的很不爽為什麼都我多出，載他，我還要花油錢，但他坐捷運是完全不用錢的耶！我曾試過除以2後的尾數是1元2元的，拿給他，他真的會照收。」

此外，就連兩人交往後的第五天，原PO已經受不了到想分手，用訊息提到她的不滿，對方竟然回「嗯」，看到她崩潰質問「就嗯」、「嗯」、「嗯」、「嗯」、「嗯」、「嗯」，還白目的說「哦 六連發喔」，並傳了一個拍手的貼圖。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

女網友事後還補充高雄男的奇葩事蹟，包括吃完火鍋堅持包「剩湯」回家要自己加料煮給媽媽吃；還有好不容易開車接原PO，結果開山路的時候，X月豬一直在鬼打牆「龜速→鬼吼鬼叫喊山路好可怕、後面有車、是不是開太慢、被逼車了→停靠在路邊讓後車過」。

看到貼文後，其他網友就忍不住留言，「跑就對了，等到腳麻就慘」、「妳就是工具人啦！我還真的是第一次見到女工具人」、「幸好妳放生他了，這男的不是普通的雷。常遲到這點我就不行了。另外加上有夠白目」、「我看了截圖也好氣！重點是妳後面明明在很認真跟他談，他還一副沒聽到那個樣子，一直扯別的，看了好火啊」、「可以走到這步，男的根本賺到了。」

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