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伊朗將領「蘇雷曼尼」遭美暗殺週年！　伊拉克示威逼美軍撤離

▲▼蘇雷曼尼,Qassem Soleimani。（圖／路透）

▲蘇雷曼尼2019年在伊拉克首都巴格達遭美國擊殺。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉3日專電

伊朗軍、情最高將領蘇雷曼尼在伊拉克首都巴格達遭美國擊殺今天屆滿週年，數以萬計伊拉克人在巴格達集會，對「美國占領者」進行譴責，要求伊拉克美軍悉數立即撤離。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）在一年前暗殺地點巴格達機場附近舉行紀念儀式。

美國總統川普一年前下令擊殺蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），美軍無人機2020年1月3日在巴格達國際機場附近進行突襲，蘇雷曼尼及與伊朗關係密切的人民動員指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）遇刺身亡。

蘇雷曼尼當時是伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官；聖城部隊是伊朗革命衛隊負責國外行動的特種部隊。這起暗殺事件導致伊朗和美國瀕臨開戰邊緣。

伊拉克之外，支持者今天也在伊朗、敘利亞、黎巴嫩、葉門和中東其他地方舉行紀念活動。當地獲伊朗支持的民兵團體與蘇雷曼尼和聖城部隊關係深厚。

▲▼蘇雷曼尼,Qassem Soleimani。（圖／路透）

▲抗議人士焚燒美國國旗。（圖／路透）

半島電視台（Al Jazeera）報導，通往巴格達巿中心解放廣場（Tahrir Square）的多條街道一早就出現抗議人士，道路被擠得水洩不通。他們高舉蘇雷曼尼和穆罕迪斯肖像、伊拉克國旗和人民動員旗幟，並且拉開訴求美軍撤離伊拉克的布條，高喊對暗殺進行報復等口號。

人民動員領導人法勒．法亞德（Faleh al-Fayyad）稍後在解放廣場的演說中矢言對犯下暗殺罪行的人進行更多報復，並且要求美軍撤離伊拉克。

伊朗和美國數週以來緊張升溫，華府指控德黑蘭是美國駐伊拉克大使館火箭攻擊的幕後黑手；人民動員則指控伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）幫助美國策劃攻擊。

在此之前，美國表示，已對伊拉克軍方提供30部裝甲車，藉以確保使館區所在的巴格達綠區安全。

伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）指控以色列試圖誘騙行將卸任的川普對伊朗開戰，警告德黑蘭不會坐以待斃。以色列今天回應此一指控是胡扯。

以色列能源部長史泰尼斯（Yuval Steinitz）今天告訴以色列公共廣播公司（Kan）：「這是警告的跡象，伊朗正瞄準以色列、尋找藉口攻擊以色列的警告跡象。因此我們必須緊盯最新情勢演變、處於最高度警戒狀態。」

接替蘇雷曼尼成為聖城部隊指揮官的卡阿尼（Esmail Qaani）1日指出，伊朗仍然可能對暗殺進行報復。他在德黑蘭大學（Tehran University）的紀念儀式中說：「犯下如此罪行，你們讓全球追求自由人士無法置身事外，肯定會有人在你們本土對你們的罪行做出回應。」

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