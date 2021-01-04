2020美選結果將獲認證！　7重點一覽國會召開「聯席會議流程」

▲美國國會將在6日召開聯席會議，認證下一任白宮主人的勝選。（圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普盟友 、共和黨國會議員矢言要在國會清點選舉人票時，挑戰總統當選人拜登（Joe Biden）的勝選結果，顛覆美國人民意願，使今年這場聯席會議更形重要。

美聯社報導，在選舉人團去年12月進行投票後，國會本月6日將依憲法要求召開聯席會議，這是認證拜登勝選的最後一道程序。

以下為這場聯席會議的要點：

●為何召開會議？

根據聯邦法律，國會必須在本月6日召開會議，開啟各州提交的密封認證書，其中包含選舉人團投票紀錄。這些選舉人票將放置在專屬的特殊桃花心木盒中，送至國會。參眾兩院的兩黨代表將大聲朗讀並正式清點選舉人團投票結果，會議自美東時間下午1時（台灣時間7日凌晨2時）開始，由副總統兼參院議長彭斯（Mike Pence）主持並宣布勝選者。

●憲法如何要求？

憲法要求國會召開會議，計算選舉人票。如果出現平手，則由新任眾議院代表以「一州一票」方式投選決定，但自1800年代以來，這種情況從未發生；拜登以306張選舉人票大勝川普的232張。

●會議程序為何？

主持會議的官員將開啟各州提交的選舉人票計算結果認證書，而後交給參眾兩院指定的計票人，接著計票人依字母順序朗讀各州認證書，從阿拉巴馬州開始，到懷俄明州結束，最後主持會議的官員宣告總統及副總統當選人。

●挑戰選舉結果程序為何？

各州認證書經朗讀後，國會成員皆可以任何理由起立表示反對。但需至少一名眾議員和一名參議員以書面方式聯名反對，才能正式對一個州的選舉人投票結果提出異議。若遇上這類要求，聯席會議將暫時喊卡，參眾兩院將分別召開會議來討論和表決，並採簡單多數決，一項異議必須在兩院都獲得同意才得以成立，兩院若未取得共識，原本採計的選舉人票數不會改變。上回出現這種情況是在2005年，當時俄亥俄州民主黨眾議員瓊斯（Stephanie Tubbs Jones）和加州民主黨參議員波克塞（Barbara Boxer）對俄亥俄州選舉結果提出異議，聲稱投票過程出現違規。兩院辯論後駁回 這項異議。這是史上第2次出現這類情事。

●誰可能挑戰大選結果？

聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）說，他將領頭一場由十多位共和黨參議員參與的行動，在國會計算選舉人票時挑戰總統當選人拜登的勝選結果。 這群議員表示，國會召開聯席會議時，他們將要求成立特別委員會，針對大選結果進行「緊急的10天審核」，之後各州再召開特別的立法會議，會上或許會修正他們的投票總數。正常狀況下，國會這場聯席會議只是形式上認證拜登勝選，克魯茲等人的行動基本上以象徵意義居多，幾乎不可能阻止拜登就任。

●彭斯扮演何種角色？

在很大程度上，彭斯的角色純屬儀式性，無權影響選舉結果。

●國會清點選舉人團票後的下一步？

除了訴諸法院，聯席會議是提出異議的最後正式機會。川普選後不願認輸，發動一連串法律戰，但未見成效。共和黨聯邦參議員柯寧（John Cornyn）本月稍早說：「大家終究得明白，儘管盡了最大努力，還是無法成功。」

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