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美女議員鍾沛君「右肺異常增生」手術：期待我在1/7寫下的重生

▲▼鍾沛君發文。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

▲鍾沛君今早發文自曝右肺異常增生，今天進行手術。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

台北市議員鍾沛君，今早在臉書發文透露現右肺異常增生變化，並於1月4日進行手術，「如果，1月7日，你看到了一篇新的文章，那就是我在全新人生，寫下的，關於重生。」以下臉書全文：

我是鍾沛君，我曾經是記者、模特兒、主播。現在是台北市議員。

無論我是哪個身分，常有人好奇「為什麼妳走路速度這麼快？」我通常只是笑笑，說不出真正的答案。25歲那年，肺腺癌接連帶走媽媽和阿姨後，我總是下意識的在跟時間賽跑，我知道家族裡的我們，餘生都必須對抗那道看不見卻如影隨形的「終點線」。十年來，我從不接受醫生口中「不可對抗的命運」，就算是命運，我也堅信命是由我，絕不由天。於是我用雙倍轉速，活在相同的24小時裡，我可以沒日沒夜跑新聞兼主播播報時段；我就算成了單親媽媽也從沒鬆動過對工作的企圖心；然後現在，我是念著碩士班的民意代表。

生活很緊繃，但我是如此捨不得生命裡的每一分鐘。

▲▼鍾沛君回應緋聞。（圖／記者莊喬迪攝）

 ▲台北市議員鍾沛君今進行手術。（資料照／記者莊喬迪攝）

每次被要求合影，我一定全神貫注的微笑，因為不知道還有沒有機會再拍下一張；每一件選民服務，我一定傾力讓陳情人得到最妥善的處理，因為不知道還有沒有機會做更好的安排。我不會悲觀的、灰暗的渡過日常，但也不可能樂觀的揮霍日子。我比誰都清楚，沒人說得準明天先來，還是無常先至。

這一次，是無常先來。

例行年度健檢從電腦斷層發現右肺異常增生變化，醫師建議立刻動刀，我知道該踏上另一場冒險了。

從診斷出爐到2021年1月4日排定手術日，35天，旁人覺得我瘦了一圈，其實我只是要自己不露情緒的，以更快速度完成手邊該做，以及計劃做的種種。我去演講依然一口氣劈哩趴啦（讓我又愛又恨的肺活量）；我參加好多里鄰歲末活動（用力抱了大家的孩子、狗狗以及媽媽）；我提前考了原本夏天才要繼續的自由潛水執照（可惡海訓還是沒過）；我拍了新的照片設計、送印春聯（好希望我今年還是能親自發到大家手上）；我聽了人生第一場五月天，在漫天煙花跟愛裡迎接了2021年。

▲▼鍾沛君出席台北市婦工姊妹團結誓師大會。（圖／記者李毓康攝）

▲鍾沛君預告如果在1月7日看到發文「那就是我在全新人生，寫下的，關於重生。」（資料照／記者李毓康攝）

前幾天，孩子在睡前問我，什麼是「可遇不可求」，我說那是，「你很期待、很渴望的事情，但只有老天才能決定你能不能得到它。」小腦袋似乎很滿意這個答案，翻身抱著巧虎沒有追問，也就沒看到我快速抽了衛生紙。我希望他一直一直如此深信「媽媽」就是無所不知、無所不能，包括，永遠不會倒下。

1月4日，手術日，為了我在這個世上的所有牽掛。

如果，1月7日，你看到了一篇新的文章，那就是我在全新人生，寫下的，關於重生。

我期待你能夠看到它，因為，我也是：）

 
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