藍反萊豬遭指「方向不對」　鍾沛君轟柯：難道學你不用力？

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針對美豬進口議題，國民黨團日前第4度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，卻引發正反討論；民眾黨主席、台北市長柯文哲更一度稱「打的方向都不太對」。對此，國民黨台北市議員鍾沛君22日在ETtoday《雲端最前線》中坦言，相關議題掌握方向沒錯，但呈現方式還可再討論，並反酸柯文哲講「風涼話」，「難道是要學你不用力，就不會有用錯力的問題？」

鍾沛君指出，就台北市長角色來講，如今看起來對於含萊克多巴胺美豬議題，柯文哲是沒有出力的，因為當被問到台北市在明年1月後有什麼因應之道，截至上週為止，柯的反應都還是「反正這就像玩撲克牌，等對手出牌我再看出哪張牌」，「所以我覺得他現在講風涼話，說國民黨用錯力（打的方向不對），難道是要學你不要用力，就不會有用錯力的問題嗎？」這是不對的。

一旁的民眾黨發言人楊寶楨連忙澄清，強調「其實柯市長並沒有所謂的不用力啊！」且如果中央政府制度都沒定出來，到底要地方政府怎樣做。她並質疑，「國民黨市議會黨團針對於萊豬美牛議題，是否做一些修法或修正案提出呢？」鍾沛君則稱「你說等對方出牌，你才要出牌」「所以要等中央訂出來，市府再來看怎麼辦？」雙方一度交火。

針對萊豬新增貨號一事，楊寶楨也指出，其實民眾黨立委邱臣遠先前有發函去國貿局，詢問到底新增貨號可不可行，並在10月6日收到回函公文，明確表示新增貨號是可行的，只要提出申請並專案列管，「其實是可以做到這件事」。她進一步說，其實新增貨號不是沒有先例，像是基因食品，先前就能新增貨號，「那你為什麼跟我說萊豬不行呢？」

楊寶楨也說，相關機關稱可能跟國際會有不接軌情形、得罪WTO等，「其實我在想他這個會讓人家覺得你是不是在卸責，有點推卸責任」。

另一方面，對於台鐵爆出斷軌案，社民黨台北市議員苗博雅指出，普悠瑪事件發生後顯然沒給台鐵留下任何教訓，如今30公分還聽錯成3、4公分，「大家會覺得很奇怪，難道在回報機制中，就沒有設置任何所謂防呆口令機制嗎？」像是在軍中報數字與百姓講的不一樣，就是因為怕聽錯，一般民間公司也會雙重確認，「這麼簡單的事，原來台鐵局做不到！」

苗博雅還說，台鐵雖然是專業單位，為台灣鐵路運輸奉獻幾十年確實有功，但組織文化也已經爛到底，不然在普悠瑪事件後，監察院、司法院都講得這麼明白，結果台鐵還是沒有改善，還發生更離譜的事情，更要等到外界監督、踢爆，連自己發現錯誤的能力都沒有，「我是認為台鐵組織應該到了改造的時候了！」

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