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新年新希望！　 他們在元旦冒著寒風做這些事

▲▼2021年第一天，有一群人做一件持續且有意義的事，包含減塑、勸素、淨灘、做環保、訪視關懷、醫院志工。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

減塑、勸素、淨灘、做環保、訪視關懷、醫院志工，2021年第一天，有一群人在新年第一天，要做一件持續且有意義的事，透過具體行動，為新的一年開始讓生活更歡喜與法喜。

您做什麼有意義的事，來迎接新年第一天的開始呢？

為了愛地球，在花蓮市區、新北市新莊輔仁大學商圈、臺中市商圈總有94位慈濟志工、學生與年輕人，上街宣導減塑愛地球，包括知名連鎖性髮廊、早餐店、餐飲店、便當店、花店、藥局共有55家以上的各式店家熱情響應，都支持鼓勵消費者自備杯子餐具和環保袋進行消費。

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▲▼2021年第一天，有一群人做一件持續且有意義的事，包含減塑、勸素、淨灘、做環保、訪視關懷、醫院志工。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟志工在新北市邀約店家加入減塑同盟。

在各地大型環保站，一批批慈濟環保志工，為了清淨大地、守護地球「做環保」，不分日夜與假日歡喜與法喜投入。

在嘉義志業園區環保站，堆積如山的塑膠袋，就算中午時分，志工也捨不得休息，把握時間做環保，表示回收越做越多，希望喚醒大家少用塑膠袋，也廣邀大眾投入環保愛地球的行列。環保志工陳昭宗說，環保沒分假日，這就是如常，做得很歡喜。

▲▼2021年第一天，有一群人做一件持續且有意義的事，包含減塑、勸素、淨灘、做環保、訪視關懷、醫院志工。（圖／慈濟基金會提供）

▲有一群環保志工，一年365天都在為地球永續努力。

在高雄鳳山，2021新年第一天，一群環保志工用做環保開啟嶄新的一年！包括年輕人及小朋友都一起投入，高雄慈濟志工蔡雅純表示，簡單、真實又踏實的每一個撿拾與分類，冷颼颼的天氣中出現一道暖流，期許這一年環保落實在每一個人的生活中，大家也戒慎虔誠、疫情消弭、平安吉祥。

▲▼2021年第一天，有一群人做一件持續且有意義的事，包含減塑、勸素、淨灘、做環保、訪視關懷、醫院志工。（圖／慈濟基金會提供）

▲大人小孩都加入愛護地球行列。

有些年輕人特別利用難得的元旦假期，排定到醫院當醫院志工協助與關懷病患。

在偏鄉，慈濟訪視志工與人醫會醫療人員，也利用難得的元旦假期，到列案及經志工清理過的弱勢家庭訪視與關懷。

2021元旦一大早，260位最小4歲、最大75歲的熱心志工、家庭、學生、年輕人在淡水情人橋遊艇碼頭旁沙崙海灘前段石滬海灘，發起「20210101元旦沙崙淨灘活動」，共清理回收370袋、815公斤海洋廢棄物。

▲▼2021年第一天，有一群人做一件持續且有意義的事，包含減塑、勸素、淨灘、做環保、訪視關懷、醫院志工。（圖／慈濟基金會提供）

▲2021元旦，260位志工到淡水沙崙海灘前段石滬海灘，發起「20210101元旦沙崙淨灘活動」。

▲▼2021年第一天，有一群人做一件持續且有意義的事，包含減塑、勸素、淨灘、做環保、訪視關懷、醫院志工。（圖／慈濟基金會提供）

▲「20210101元旦沙崙淨灘活動」共清理回收370袋、815公斤海洋廢棄物。

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