桃園4歲女童過馬路被撞死　「1.5秒來不及反應」貨車駕駛免賠

▲4歲女童遭小貨車撞死，法院「1.5秒來不及反應」判駕駛免賠。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市大園區2017年7月發生一起死亡車禍，一名4歲女童過馬路時突然衝出，導致小貨車江姓駕駛煞車不及撞上，女童重傷送醫後宣告不治。女童父母事後提告求償，不過桃園地方法院審理後認為，江姓駕駛當時僅有1.5秒的反應時間，確實無法立即反應，判處江男免賠，全案可上訴。

根據判決書指出，事件發生在2017年7月27日下午2時許，江男駕駛小貨車行經大園區和平西路一段，通過某路口時碰上4歲賴姓女童突然衝出，導致來不及煞車高速撞飛對方。女童送醫後有頭、胸及四肢多處挫傷、顱內出血併血胸致出血性休克，同日下午3時許宣告傷重不治。

女童父母事後認為，江姓駕駛開車超速、未注意車前狀況，才會撞上並造成女兒身亡，決定提告求償583萬元。江男則表示，他起初有發現女童，也有因此減速，只是沒想到對方會突然衝出，「我就來不及煞車，按照當時的情形，因為是突然發生，我措手不及，所以來不及防範車禍的發生」，自認在這起事故中無過失。

▲桃園地院審理認為，江男只有1.5秒根本來不及反應。（圖／翻攝自pixabay）

桃園地院審理認為，根據監視畫面分析，女童走到路邊只花1秒，就算江男看見她走出騎樓，預見穿越車道的可能性，反應時間也僅1.5秒，短於大學文獻指「95%駕駛人可以在1.6秒內對交通險境做出反應」所需時間。



至於女童父母指控有超速情況，也沒有任何證據可以證明，綜合上述相關調查結果，難以認定江男有「能注意卻未注意」等過失責任，審酌後依「無肇事責任」判處江男免賠，全案仍可上訴。