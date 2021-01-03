桃園4歲女童「跑步過馬路」！遭貨車撞噴慘死…司機免賠關鍵曝光

▲貨車司機撞死桃園4歲女童，免賠父母關鍵曝光。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者戴若涵／桃園報導

桃園市大園區和平西路一段一處民宅前2017年發生一起死亡車禍！一名4歲女童當時一出家門便遭一輛貨車猛撞噴飛，經送醫搶救但仍不幸宣告不治。女童父母心碎提告，並向貨車駕駛及貨運公司求償583萬餘元。但法院勘驗各項事證後發現，女童是突然橫越馬路，貨車駕駛能反應的時間只有1.5秒，判他免賠。可上訴。

女童父母主張，江姓小貨車駕駛2017年7月27日下午2時47分許，在速限50公里的路段由南往北超速行駛，行經和平西路一段一處民宅時，車頭當場撞上正要過馬路的4歲女兒，導致女兒當場噴飛倒地，雖經緊急送醫搶救，但仍因頭胸部四肢多處挫傷、顱內出血併血胸致出血性休克，當天下午3時51分不幸宣告不治。

女童父母心碎向江男以及聘僱江男的貨運公司求償，其中包括醫藥費2598元、喪葬費用30萬元、女童成年後應分別給予父母的撫養費248萬8681元、304萬7361元，以及共200萬元的精神撫慰金，總額達583萬8640元。

江男則稱，「我有看到她（女童）在騎樓，那時候我有減速，忽然間她又直接衝過來，我就來不及煞車，按照當時的情形，因為是突然發生，我措手不及，所以來不及防範車禍的發生」。他強調，自己在這起事故中無過失，公司亦無須付連帶賠償責任。

法院勘驗現場監視器畫面後發現，當天下午2時47分03秒女童出現在民宅大門口，停留一下後，約下午2時47分06秒後開始以正常速度往和平西路一段方向走，約下午2時47分07秒時抵達路邊，突然開始快步跑要過馬路，下午2時47分08秒時便遭貨車撞上。

法院認為，車禍發生前，女童父母就應該善盡注意義務及時制止女童，且江男難以僅憑看到女童站在騎樓處，就預見她會穿越車道的可能性。另外，透過畫面可知，女童走到路邊只花1秒，就算江男看見她走出騎樓，得知她要過馬路，折衷計算多加0.5秒，反應時間也僅短短1.5秒，短於文獻指出的「95%駕駛人可以在1.6秒內對交通險境做出反應」的所需時間。法官認定，江男「無肇事因素」，將女童父母的訴訟駁回，全案仍可上訴。