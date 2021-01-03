家長放任孩子餐廳尖叫！店員勸說遭嗆：你來教啊　體諒一下很難嗎

▲家長放任孩子在餐廳狂尖叫，遭勸阻還嗆「不能體諒一下嗎。」（圖／翻攝自免費圖庫negativespace）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他工作的餐廳日前接到一組奧客家庭，從入座開始小孩就不停尖叫，但家長卻只顧自己聊天，他看不下去上前勸阻，不料竟遭家長反嗆「我小孩就要尖叫啊，不然你來教，不能體諒一下嗎」，讓他非常無奈「教育孩子難道不是爸媽的責任嗎！」

原PO在爆怨公社表示，他工作的餐廳接到一組奧客家庭，從入座開始小孩就不停尖叫，家長卻不阻止且只顧聊天，「原本以為是菜還沒上，可能肚子餓，結果菜都上齊了，尖叫卻從來沒有停止過，兩名小朋友甚至還在比誰大聲，家長依舊只顧聊天。」

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由於餐廳環境原因，弄到整間都是孩子尖叫聲，就有其他客人受不了向他反應，他只好上前勸說「不好意思，有客人反應，聲音有點太大了，可能要麻煩你們控制一下」。不料家長竟嗆「我小孩就要尖叫啊，是要我怎麼控制」、「不然你來教我，怎麼不要讓他尖叫啊，沒生過小孩才會講出這種話，不能體諒一下嗎。」

▲孩子叫到附近客人全部提前離席。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後孩子叫到附近的客人全部提前離席，他生氣說「究竟是要體諒XX，他的隔壁桌客人的小孩也差不多大，就乖乖的坐在椅子上不吵不鬧」、「不會教可以不要生啊，每個人都在聊天，誰理過小孩了，一個想要人家抱，一個想要講話，究竟是誰不會教，你不覺得丟臉我都覺得丟臉，第一次遇到這種人唉。」

文章分享後引發網友熱烈討論，有人說「身為店員只能勸，如果我是店長，我一定直接趕人」、「別桌客人忍很久才出聲，已經很體諒了吧，造成別人困擾還要求別人體諒」、「最討厭聽到說，小孩子很難控制了，根本就沒管過啊」、「就不會教而已，哪有什麼控制不住。」