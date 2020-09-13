剛停好重機！路人弟「想摸100度↑引擎」　他嚇阻止...家長反開嗆

▲騎士阻止小孩的危險行為，反被家長嘲諷。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今天剛將重機停好，路過的弟弟突然靠近引擎，並一臉好奇地想摸下去，他見狀立刻制止，沒想到卻換來家長的冷嘲熱諷；更誇張的是，對方得知有危險性後，還反過來怪他，「那幹嘛騎出來！」

車主今在「爆怨公社」發文一吐怨氣，直呼「不是我小氣不給你小孩摸我的車啦！X的，天氣這麼熱，我才剛騎完停下來，引擎溫度都100度起跳，你兒子二話不說就想往最燙的地方摸下去，然後靠北我小氣？不給你兒子摸？」

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他接著氣噗噗地說，「摸下去燙傷怎麼辦，是我衰小欸，還說這麼危險的東西幹嘛騎出來，騎你X啦，你一家人乾脆別出門好了，世界很危險的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，網友們也紛紛替他抱不平，「給他摸，讓他體驗兒子肉的香味」、「送他們家回火星」、「不給他摸就靠北你小氣，給他摸一定會靠北你怎麼不阻止，X的恐龍家長啊」、「傳說中的神獸」、「恐龍家長正常發揮」、「海鹽還是黑胡椒比較好」、「只是想當個早熟的孩子」、「看來父母小時候都沒有被機車排氣管燙過」。

另外，還有過來人表示，小時候被排氣管燙過一次，結果腳起大水泡，從此他看到排氣管都會特別注意，「還有個玩伴按下汽車點煙器，等跳起後拉出來看中間怎麼紅紅的，就用手去摸，結果哈哈哈哈哈。」

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