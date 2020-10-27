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屁孩喝飲料弄濕衣服！服飾店老闆制止　竟被嗆「讓你們店紅！」

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▲▼屁孩喝飲料弄濕衣服！服飾店老闆制止　竟被嗆「讓你們店紅！」。（圖／爆怨公社）

▲少年將食物放在衣服上，一旁的父親手插口袋、繼續試穿衣服，絲毫不以為意。（圖／未成年經變色打碼／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

恐龍家長？一間服飾店規定「入內請勿飲食」，不料25日下午遇到一名國中生邊逛邊喝飲料，還把食物放在商品上，導致新褲子大片水漬。老闆見狀立刻出面制止，怎料孩子父親當場反嗆「他只是小孩子啊」，還揚言PO網公審，讓老闆聽完相當傻眼。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，店門口有張貼「入內請勿飲食」告示，怎料25日下午一對夫妻帶著3個孩子來逛街，目測都是國中生了，其中一名少年卻無視規定，邊逛邊喝飲料，還順手將食物放在服飾上，造成一件全新褲子出現大片水漬。

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▲▼屁孩喝飲料弄濕衣服！服飾店老闆制止　竟被嗆「讓你們店紅！」。（圖／爆怨公社）

▲少年無視店內規定，直接拿起飲料狂吸，還用濕漉漉的手摸了父親試穿的襯衫。（圖／未成年經變色打碼／爆怨公社）

當時老闆立刻出面制止，原以為客人會道歉離開現場，或是霸氣將褲子買下來，沒想到爸爸開口第一句竟是「他只是小孩子呀」，還嗆聲「又不是只有你們這間服飾你，我要讓你們紅！」

老闆聽完傻眼，心想做生意和氣生財，所以未要求一家人買下，而是選擇自己認賠，「開店至今遇過形形色色的客人，也算見怪不怪，但這種算第一次遇到，只希望當事人如果有看到這篇貼文，或剛好就是您認識的親友，請告訴他：將商品弄髒或弄壞，照價賠償是基本常理！」

▲▼屁孩喝飲料弄濕衣服！服飾店老闆制止　竟被嗆「讓你們店紅！」。（圖／爆怨公社）

▲爸爸怒嗆店員「他還只是孩子！」（圖／未成年經變色打碼／爆怨公社）

▲▼屁孩喝飲料弄濕衣服！服飾店老闆制止　竟被嗆「讓你們店紅！」。（圖／爆怨公社）

▲店員無奈認賠。（圖／未成年經變色打碼／爆怨公社）

許多網友看完紛紛撻伐，「無腦家長帶著無知孩子一起犯錯」、「不是一家人，不進一家門，腦殘真的會遺傳」、「他們快上來討拍阿，讓我看看」、「讓他們PO阿，這種事情又不是先PO先贏」、「好糟糕的身教」、「看到照片站三七步真的…」、「小..小孩子？這看起來很大了耶」、「家教真差，看那屁孩站姿就略知一二」。

其中，也有服務業苦主分享類似案例，「我同事遇過，一個小孩打翻咖啡在一疊美麗諾毛衣上，一件單價990元，一疊25件，結果媽媽直接說：叫你們店長出來，我是不會賠的，看你要怎麼辦…」、「我自己是遇到媽媽打翻飲料，一次毀掉10幾件羽絨外套，但這又是另一個故事了，$3990*10幾件！」掀起熱議。

▼爸爸離去前，繼續嗆聲「讓你們店紅！」（圖／未成年經變色打碼／爆怨公社）

▲▼屁孩喝飲料弄濕衣服！服飾店老闆制止　竟被嗆「讓你們店紅！」。（圖／爆怨公社）

▼有服務業網友分享類似經驗，引發熱議。（圖／爆怨公社）

▲▼屁孩喝飲料弄濕衣服！服飾店老闆制止　竟被嗆「讓你們店紅！」。（圖／爆怨公社）

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