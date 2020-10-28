恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料毀服飾店潮褲　父竟嗆：他只是小孩

記者黃宥寧／綜合報導

俗話說得好，孩子是父母的鏡子，從小孩的舉手投足間就能看出家長教育！在鹿港則有間文青服飾店公告「入內請勿飲食」，豈料25日遇到一家人逛街，其中一名約國中的孩子，邊逛邊喝飲料，還把食物放在褲子上留下大片水漬。老闆見狀立刻出面提醒，想不到孩子父親當場反嗆「他只是小孩子啊」，甚至嗆店家讓你們店紅！

▲屁孩喝飲料弄濕衣服！服飾店老闆制止 竟被嗆「讓你們店紅！」。（圖／爆怨公社）

原PO幫妹妹店家在臉書社團《爆怨公社》發文表示，店門口有張貼「入內請勿飲食」告示，怎料25日下午一對夫妻帶著3個孩子來逛街，目測都是國中生了，其中一名少年卻無視規定，邊逛邊喝飲料，還順手將食物放在服飾上，造成一件全新褲子出現大片水漬。

▼店家於入口門把旁手寫「入內請勿飲食」告示。（圖／宮崎雜貨店店家提供）

老闆見狀趕緊上前好心提醒，沒想到換來竟是父母相當差的口氣！爸爸直接爆氣說「我們看很多店了啦！沒有一家像你們這樣」。媽媽則在一旁說「小孩子這樣那我打他可以嗎？」老闆趕緊緩頰說並沒有要這樣也沒有要爭吵，也沒有要賠償的意思，只是希望下次別再這樣！爸爸甚至向他說做生意沒有這樣做的啦，要走前居然撂狠話「會讓你們店很熱鬧的！」

老闆低調透過《ETtoday新聞雲》表示，這次遭弄濕的是一件日本的潮男長褲近千元，並表示對方尚未道歉，當記者詢問是否提告，他則柔和回應「不會的，人生中的小事。」

老闆秉持開門做生意要和氣生財，所以未要求一家人買下，而是選擇自己認賠，他覺得開店至今遇過形形色色的客人，也算見怪不怪，但這種真的算是第一次遇到，只希望當事人一家人可以好好反省，「將商品用髒或用壞照價賠償是基本常理」！更何況應該要好好做好身教，別做壞榜樣。

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