Agoda優惠8K她秒訂！一按被刷9萬掉「預訂陷阱」　求退遭層層刁難

▲網友求退款被拒絕，多方詢問才成功。（圖／翻攝自臉書）



記者崔子柔／綜合報導

訂房APP上時常推出比官網便宜的價格，因此民眾常選擇透過此管道選訂。不過就有一名女網友指出，她在Agoda上看見某台北溫泉飯店促銷價8000多元，下訂後卻發現被刷了9萬多元，要求退款過程中讓她覺得被「層層刁難」，是不好的消費經驗。

原PO昨（2）日在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文表示，她去年11月24日看見台北某知名溫泉飯店推出促銷價8000多元，覺得價格實在立刻預訂，沒想到卻被刷了9萬多元，而且不可直接在APP上取消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO當下就致電客服詢問，對方則說要詢問「供應商」，系統沒有權限取消，並解釋飯店不是直接對Agoda，關係為客戶→Agoda→供應商→飯店。

▲網友昨日在臉書發文。（圖／翻攝自臉書）



原PO隔天（25日）接到Agoda回覆稱飯店不同意取消，便直接致電飯店，對方卻說根本沒接到Agoda詢問，另會再發email通知Agoda，讓她認為「不是真的飯店不同意，是Agoda不想讓客人取消訂單的手段」。

原PO 26日再次詢問Agoda未果，27日收到Agoda開的電子發票，「我苦苦等待所謂的『供應商』，等了一個多禮拜石沉大海後來敘明要找政府單位協助，12/2才成功退款。」

原PO收到退款後，查看同飯店住宿價格頂多2萬多元，繼續向Agoda追問為何房價為9萬多元，還層層刁難拒絕退款，對方則回應是「幣別錯誤」導致超收，並詢問原PO是否願意接受50美元的補償。

▲▼原PO貼出Agoda回覆。（圖／翻攝自臉書）



原PO最後拒絕補償，仍對於她「苦苦哀求」退款的過程感到相當不滿，且事後繼續查看Agoda住房網，同飯店同房型仍有5萬多元、10萬多元的價格，認為稱是「幣別錯誤」，卻也沒有改善。

文章一出就引起社團網友熱議，不少人留言稱因為APP介面設計，有時還沒確認好價格，又因為有綁卡內存，常有誤刷的情形，「我也遇過一次預訂陷阱，還好我是2個月前訂飯店願意取消」、「3年前也遇過類似的事，到現在還是一直發生」。

但也有網友認為，刷卡前確認金額是應該的，Agoda就算要開天價，要不要訂也是由顧客選擇，不過仍有人表示是幣值轉換問題，無法接受最初看到的價格跟結帳金額差距這麼大。

▼貼文引起網友熱議。（圖／翻攝自臉書）

