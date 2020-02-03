因「各國提高對港澳台旅遊警戒」　agoda：預定中港澳台酒店可免費取消

▲知名訂房網站agoda。（圖／翻攝自agoda官網）

記者蔡玟君／綜合報導

武漢肺炎疫情在全球持續增溫，知名訂房網站agoda發出公告表示，因各國政府官方提高對港澳台旅遊警戒，即日起只要預定酒店訂單為2月底前入住，或旅客國籍／所在地為中國、港、澳與台灣，即可免費取消。

agoda在官方公告表示，因疫情擴大，即日起只要預定酒店訂單所在地為中國內地、香港、澳門、台灣的酒店，且入住日為2月29日前，或旅客國籍／旅客所在地來自中國內地、香港、澳門、台灣，可免費取消訂單。

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▲agoda宣布中港澳台訂單可免費取消，點圖可放大。

agoda公告全文：

因應此次疫情全球感染人數持續增加，以及各國政府官方提高對港澳台的旅遊警戒，站在保護酒店夥伴們及旅客們的健康安全，以及體恤這些不克完成旅程的旅客們，我們認定所有位在官方發布限制國家的住宿及旅客皆有不可抗力之理由，如遇消費者欲取消訂單，只要符合下列建，將以不可抗力因素的原因免除取消費用。

‧適用訂單符合以下任一條件者：

→旅遊目的地擴大至所有位在中國內地、香港、澳門、台灣的酒店。

→旅客國籍／旅客所在地：所有來自中國內地、香港、澳門、台灣的旅客訂單。

適用入住訂單期間：自2020年1月24日至2020年2月29日為止（訂單以入住日為基準）