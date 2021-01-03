陸年度10大醜陋建築！「飛天之吻」只能排第三…前兩名不堪入目

無論你如何定義2020年，因為疫情的緣故，更多人能體認健康與獨處的重要性，對此，也有許多優秀的設計的誕生，讓我們更加關注，由前SPACEX，TESLA和AIRBNB員工設計的新式帳篷Jupe，外型顛覆許多人對於露營帳棚的印象，雖然它不如專業帳篷般輕便，但針對想擁有自己避世小屋的人而言，是一種更舒適的選擇。