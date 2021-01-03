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陸年度10大醜陋建築！「飛天之吻」只能排第三…前兩名不堪入目

▲十大醜陋建築。（圖／翻攝自微博）

▲陸景點飛天之吻曾引發全網吐槽。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

RCC瑞達恒旗下媒體建築暢言網第十一屆中國十大醜陋建築評選（以下簡稱「醜建」）年終評審會日前在北京舉辦。業界權威專家依照評選標準，經過多輪斟酌，最終評選出2020年第十一屆中國十大醜陋建築榜單。網友看後笑瘋表示，「前兩名簡直不堪入目」。

2020第十一屆中國十大醜陋建築榜單

1. 廣州融創大劇院

▲十大醜陋建築。（圖／翻攝自微博）

上榜理由：創意牽強附會，胡亂拼貼中國元素，形態怪誕，傷害城市形象。

2.吉林延邊長白山長白天地度假酒店

▲十大醜陋建築。（圖／翻攝自微博）

上榜理由：形式生搬硬造，誇張粗暴，尺度失調，浪費巨大。

3. 重慶武隆飛天之吻

▲十大醜陋建築。（圖／翻攝自微博）

上榜理由：嘩眾取寵，立意低俗，造型拙劣，破壞自然景觀。

4. 江蘇南京蜂巢酒店

▲十大醜陋建築。（圖／翻攝自微博）

上榜理由：形式怪異，矯造獵奇，奢華拜金，趣味惡俗。

5. 貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店

▲十大醜陋建築。（圖／翻攝自微博）

上榜理由：盲目崇洋，文化價值觀扭曲，與地區原生態山水嚴重衝突。

6. 河北滄州吳橋國際雜技大劇院

▲十大醜陋建築。（圖／翻攝自微博）

上榜理由：拙劣模仿中國傳統建築經典，形式混亂，比例失調。

7. 廣西河池丹泉酒業文化館

▲十大醜陋建築。（圖／翻攝自微博）

上榜理由：簡單化形象比附，立意庸俗，造型粗鄙。

8. 江西省圖書館新館

▲十大醜陋建築。（圖／翻攝自微博）

上榜理由：設計概念牽強，形式語言混亂。

9. 廣東茂名青少年活動中心

▲十大醜陋建築。（圖／翻攝自微博）

上榜理由：設計手法拼湊，組織失序。

10. 陜西寶雞聯盟大橋

▲十大醜陋建築。（圖／翻攝自微博）

上榜理由：搬用舶來形式，有損文化認同。

網友看後紛紛笑噴表示，「第一名毫無爭議，真佩服當地領導的審美」、「醜到可以上榜10年」、「我相信還有更多更醜的沒有上榜」、「不懂建築美學，但這都是些什麼玩意」、「重慶那個，甲方腦袋絕對宕機了，會採用這樣的設計方案」。

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