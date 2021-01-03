陸年度10大醜陋建築！「飛天之吻」只能排第三…前兩名不堪入目

▲陸景點飛天之吻曾引發全網吐槽。（圖／翻攝自微博）
記者鄭思楠／綜合報導
RCC瑞達恒旗下媒體建築暢言網第十一屆中國十大醜陋建築評選（以下簡稱「醜建」）年終評審會日前在北京舉辦。業界權威專家依照評選標準，經過多輪斟酌，最終評選出2020年第十一屆中國十大醜陋建築榜單。網友看後笑瘋表示，「前兩名簡直不堪入目」。
2020第十一屆中國十大醜陋建築榜單
1. 廣州融創大劇院
上榜理由：創意牽強附會，胡亂拼貼中國元素，形態怪誕，傷害城市形象。
2.吉林延邊長白山長白天地度假酒店
上榜理由：形式生搬硬造，誇張粗暴，尺度失調，浪費巨大。
3. 重慶武隆飛天之吻
上榜理由：嘩眾取寵，立意低俗，造型拙劣，破壞自然景觀。
4. 江蘇南京蜂巢酒店
上榜理由：形式怪異，矯造獵奇，奢華拜金，趣味惡俗。
5. 貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店
上榜理由：盲目崇洋，文化價值觀扭曲，與地區原生態山水嚴重衝突。
6. 河北滄州吳橋國際雜技大劇院
上榜理由：拙劣模仿中國傳統建築經典，形式混亂，比例失調。
7. 廣西河池丹泉酒業文化館
上榜理由：簡單化形象比附，立意庸俗，造型粗鄙。
8. 江西省圖書館新館
上榜理由：設計概念牽強，形式語言混亂。
9. 廣東茂名青少年活動中心
上榜理由：設計手法拼湊，組織失序。
10. 陜西寶雞聯盟大橋
上榜理由：搬用舶來形式，有損文化認同。
網友看後紛紛笑噴表示，「第一名毫無爭議，真佩服當地領導的審美」、「醜到可以上榜10年」、「我相信還有更多更醜的沒有上榜」、「不懂建築美學，但這都是些什麼玩意」、「重慶那個，甲方腦袋絕對宕機了，會採用這樣的設計方案」。
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