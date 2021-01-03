左營一路彎腰到台北！她搭火車「被佔位嬤開大絕」　網怒轟沒素質

▲台鐵自強號。（圖／記者賴文萱攝）



記者黃可昀／綜合報導

提早訂好車票返鄉跨年，結果竟然被半路殺出的阿嬤打亂計畫！一名女子提早訂好元旦北上的台鐵車票，在新營站擠上車後發現，自己買的對號座被一位阿嬤坐走了，所幸列車長很快就出面排解問題，怎料對方起來後竟然開大絕招，害她從左營到台北都一路彎腰，「到底為什麼我花了錢還得受罪！」

原PO在Dcard表示，她很早就訂好從左營往台北的火車票，那位坐在她位置的阿嬤自稱，有事先買車票不過訂錯時間，「然後拿出自己的車票，但不是對號座的車票」，一問之下才知道對方要坐到板橋，「於是內心備受掙扎的我，傳簡訊給了台鐵。」

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▲站票的阿嬤坐在扶手上狂擠。（圖／翻攝自Dcard）



她當下選擇請站務人員來處理，於是傳簡訊到即時服務專線0921-765-125，內容提到自己的車次、座位號以及大略狀況，列車長幾分鐘後就到場協調，雖然阿嬤順利被叫起來讓位，「但那歐巴桑行李箱放很進來就算了，還整個人坐在我的扶手，我必須整個人彎腰才能不碰到她。」

過程中原PO忍不住請阿嬤別坐在扶手，會擠壓到她的座位空間，但對方死皮賴臉地巴著扶手，「真的很破壞難得回家的心情，現在她終於離開了我才能發這篇文。」

網友看完也無奈回應，「搭台鐵還不如去搭高鐵或國道客運，我說真的」、「每次搭火車都會有人坐在我的扶手上，想往後靠也不行，臉旁邊就是他們的屁股」、「我一定買窗戶的，不得已才走道，走道一堆沒素質的」、「推高鐵有大學生票也沒貴到多少，素質也好多了，省錢還不如搭客運。」