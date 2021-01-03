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社會 社會焦點 保障人權

快訊／驚險畫面曝！台中轎車追撞秒成火球衝民宅　駕駛跳車逃命

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導

台中市大里區中興路與內新街口今（3日）上午7時許發生一起火燒車意外！事發當時一輛自小客車從後方追撞一輛正在等待左轉的小貨車，導致自小客車起火燃燒，直接衝向一旁民宅，連帶波及一旁兩台機車。幸自小客車駕駛衝撞後，及時跳車，僅受擦挫傷，而小貨車駕駛未受傷。警消獲報到場後，趕緊灌救，目前火勢已撲滅，由員警於現場疏導交通，至於詳細事發原因仍有待釐清。

▲▼台中一輛自小客車撞貨車後，起火燃燒直衝民宅，駕駛及時跳車逃火劫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中一輛自小客車撞貨車後，起火燃燒直衝民宅，駕駛及時跳車逃火劫。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

消防表示，3日上午7時許獲報後，遂出動消防車5輛，救護車2輛、人員16名前往搶救，現場為一輛自小客車衝撞民宅後起火燃燒，火勢波及兩輛機車、戶外廣告看板以及住宅外觀遭燻黑，經佈水線灌救，火勢已全數撲滅，無人傷亡，初步估計財物損失約5萬元。

警方指出，事發當時自小客車沿中興路往東榮路方向直行，從後方追撞於中興路與內新街口停等待左轉的小貨車，導致自小客車起火燃燒，衝向一旁2戶民宅，波及2台機車，而自小客車駕駛及時跳車，僅受擦挫傷未就醫，雙方均無酒駕。

據了解，當時小貨車車上僅林姓駕駛（46歲）一人，而自小客車上則另有一名女乘客跟著駕駛江姓男子（24歲）跳車，未送醫；另外，根據江男供稱，當時他疑似眼睛疲勞在揉眼睛，沒注意前方便追撞上去。

▲▼台中一輛自小客車撞貨車後，起火燃燒直衝民宅，駕駛及時跳車逃火劫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中一輛自小客車撞貨車後，起火燃燒直衝民宅，駕駛及時跳車逃火劫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中一輛自小客車撞貨車後，起火燃燒直衝民宅，駕駛及時跳車逃火劫。（圖／記者李忠憲翻攝）

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