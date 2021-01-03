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快訊／北投深夜嚴重車禍！黑車暴衝撞檳榔攤　號誌桿直插西施嚇傻

▲▼警消將駕駛救出送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警消協助轎車駕駛脫困送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市北投區3日凌晨1時許，一輛黑色轎車行經中央北路二段、稻香路口時，突然因不明原因，高速撞上路口一間檳榔攤，強大撞擊力把水泥牆撞破一個大洞，檳榔攤內一片狼籍，檳榔西施也因此受傷，肇事轎車車頭則完全變形。警消到場發現肇事駕駛受困車內，救出後意識清楚，送醫急救無生命危險，經抽血已排除酒駕，確切事故原因有待後續調查釐清。

據了解，32歲的鄭姓男子開著車，沿中央北路二段由東往西朝關渡方向行駛，行經稻香路路口時，突然高速往路口檳榔攤衝去，把號誌燈桿撞斷後再撞破水泥牆，車頭與燈桿直接「插進」檳榔攤內，店內一片狼籍，39歲的謝姓檳榔西施腳部也被水泥塊割傷，鄭男則卡在變形的車頭內動彈不得。

▲轎車車頭撞進檳榔攤。（圖／記者游宗樺攝）

▲轎車車頭撞進檳榔攤。（圖／記者游宗樺攝）

▲水泥牆被撞出一個大洞，肇事駕駛及檳榔西施都因此受傷。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，動用破壞器材將鄭男救出，其腳部骨折全身多處擦挫傷，送往榮總急救後無生命危險。謝女表示，當時沒有聽到煞車的聲音，突然「碰！」一聲後就看到車頭和燈桿撞進來，還好當時坐在桌子旁，牆壁沒有倒下也沒被水泥壓到。

警方已協調拖吊車排除事故，並派員到醫院製作筆錄，經抽血後排除鄭男酒駕肇事，確切事故原因有待調閱監視器進一步釐清。

▲▼警消將駕駛救出送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲路邊停放的機車也被波及撞爛。（圖／記者游宗樺翻攝）

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