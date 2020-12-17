Hello Kitty首登集郵商品！9款小物開賣　「價格、銷售據點」一覽

▲中華郵政與Hello Kitty合作推出聯名商品。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

郵票更可愛了！中華郵政公司首次與國際知名三麗鷗經典明星HELLO KITTY合作，今（17）日起推出9款「郵蒂幸福」聯名系列商品，包括保溫瓶2款、燜燒罐1款、帆布提袋2款、造型卡片、造型貼、留言貼各1款，另外還有全套限量商品888組，民眾可至各地郵局、郵政博物館購買或中華郵政集郵電子商城購買。

中華郵政董事長吳宏謀表示，今天目睹HELLO KITTY的熱門程度，相當驚訝，雖然HELLO KITTY已經45歲了，但依然歷久不衰，說是「天王巨星」也不為過，當年喜歡HELLO KITTY的小女孩們，如今也已成為媽媽、奶奶，仍能與兒女、孫兒有共同話題，近日聖誕節、春節將至，正是送禮的好時機，他也開玩笑說，「HELLO KITTY沒有嘴巴，就不用戴口罩了」。

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▲▼Hello Kitty現身亮相明年將推出的郵差娃娃，中華郵政董事長吳宏謀表示，今日見識到Hello Kitty的人氣。（圖／記者李宜秦攝）

中華郵政公司表示，「郵蒂幸福」系列商品，包含保溫瓶2款、燜燒罐1款、帆布提袋2款、造型卡片、造型貼、留言貼各1款，及全套限量商品888組，商品創新且富生活趣味，數量有限，民眾可於發售當日上午8時30分起至各地郵局、郵政博物館購買或中華郵政集郵電子商城訂購。

今日記者會上HELLO KITTY本人現身，預計將於明年第一季推出的HELLO KITTY郵差娃娃也搶先亮相。今日上午9時至下午2時於發表會現場設有臨時郵局，提供銷蓋HELLO KITTY臨時郵局戳服務及銷售集郵票商品，又臺北北門郵局、臺中民權路郵局及高雄新興郵局亦自發售日起提供HELLO KITTY專屬拍照背板，喜愛HELLO KITTY的朋友可前往拍照打卡。

▲▼中華郵政與Hello Kitty合作推出聯名商品今日起開賣。（圖／記者李宜秦攝）



商品詳情如下：

一、「HELLO KITTY幸福保溫瓶」(每款售價新臺幣420元)：有彈蓋、旋蓋兩款，以超萌HELLO KITTY郵差，搭配Q版郵筒、郵車、信封等小物點綴瓶身，設計俏皮可愛，就讓HELLO KITTY陪你遊山玩水，郵遞幸福印記。

二、「HELLO KITTY暖心燜燒罐」(每個售價新臺幣600元)：以頭戴郵差帽的可愛HELLO KITTY為設計元素，另附不鏽鋼湯匙與亮眼紅色專屬提袋等貼心巧思，便利與時尚隨身攜帶。

三、「HELLO KITTY 優郵提袋」(每款售價新臺幣125元)：提供單圖及滿版2款選擇，色彩繽紛的HELLO KITTY與中華郵政Q版圖案，可愛亮眼「袋」著走。

四、「HELLO KITTY 傳情卡片」(每組售價新臺幣100元)：集結經典元素，推出4款為1組的造型卡片，透過HELLO KITTY小郵差傳遞心情小語。

五、「HELLO KITTY 悠郵造型貼」(每個售價新臺幣100元)：含12款主題圖案共100枚，將片片小幸福，呈現在身邊小物。

六、「HELLO KITTY 寄情留言貼」(每個售價新臺幣100元)：以航空信封為發想，採易於書寫的模造紙印製，便利且貼心的撕線設計，讓HELLO KITTY伴隨工作、上學等時光。

七、「HELLO KITTY全套限量商品」(每組售價新臺幣2,410元)：含上述所有商品及「HELLO KITTY幸福保溫瓶(限量款)」各1款，另加贈「郵蒂幸福提袋」1只，限量888組，僅於發售當日上午9時，在商品發表會現場及集郵電子商城同步開賣，每人限購2套。

