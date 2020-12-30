學生族限定！寄寒假包裹「最便宜70元」　還可暫存郵局幫保管

▲中華郵政推出學生寒假包裹優惠，每件依紙箱大小分別收取郵資70元或100元。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，中華郵政特於110年1月4日至1月22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動，提供郵寄優惠，並免費附贈專用紙箱，每件限重20公斤；另各地郵局亦提供包裹暫存及保管服務，開學後可依約定時間，將包裹送返學生住宿處。

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▲▼各地郵局提供包裹暫存及保管服務，開學後可依約定時間，將包裹送返學生住宿處。（圖／中華郵政提供）

「寒假學生包裹優惠」活動僅適用於國內包裹服務，不適用於國外寄送，凡於活動期間內預繳郵資者，即免費贈送學生包裹專用紙箱（數量有限，送完為止），每件依紙箱大小分別收取郵資70元或100元；自備紙箱者，每件收取郵資125元。

▲交寄學生包裹時，請出示學生證、入學或錄取通知單等證件。（圖／中華郵政提供）

中華郵政表示，交寄學生包裹時，請出示學生證、入學或錄取通知單等證件，正、影本皆可，包裹上之收、寄件人姓名須與所提供之證件相同。

另為方便交寄，活動期間內亦提供上門收件服務，可於周一至周五（非假日）上午8時至下午5時30分電話預約收件。

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