台南玉聖宮遶境活動「超時放鞭炮」　市府：依噪音法告發

▲網友PO文批評廟會活動造成髒亂外，也有逾時放鞭炮噪音問題。（圖／翻攝自臉書台南大小事）

記者林悅／台南報導

台南市南區玉聖宮等宮廟2日舉辦遶境活動，除有網友PO文批評廟會活動造成髒亂外，也有逾時放鞭炮噪音問題，台南市環保局指出，台南市政府於繞境期間有成立聯合稽查小組，繞境期間監控是否有違反規定，若有違反規定現場將依蒐證依法告發，並要求廟方改善。

環保局指出，2日南區玉聖宮廟會活動，聯合稽查小組於2日晚上9時30分提醒廟方到晚上10時後務必遵守不得燃放鞭炮，惟廟會現場10時後確實有燃放鞭炮行為，聯合稽查小組錄影存證，將依噪音管制法規定處3千元至3萬元罰鍰。

台南市政府針對南區玉聖宮等宮廟遶境活動，有先行召開優質廟會說明會，請廟方於活動後要立即將環境整理乾淨、及晚上10時後不得施放鞭炮。台南市政府於繞境期間有成立聯合稽查小組，成員有民政局、區公所、警察局、消防局、環保局，繞境期間監控是否有違反規定，若有違反規定現場將蒐證，依法告發，並立即要求廟方改善。

南區玉聖宮廟會活動，現場10時後確實有燃放鞭炮行為，聯合稽查小組錄影存證，將依噪音管制法規定處3千元至3萬元罰鍰。

網友PO文貼出照片指出，「請問一下如果廟會活動留下一堆垃圾，可以請遊行的宮廟出來打掃嗎？檳榔渣跟煙蒂可以不要一直丟水溝內嗎？？希望宮廟沒水準沒關係，但至少要保護環境，希望宮廟沒水準沒關係，但至少不要堵塞水溝，希望宮廟沒水準沒關係，但至少不要亂丟煙蒂」。

此文PO出引起網友熱議，「我們這邊每次廟會完都會有廟方人員和走在隊伍後面的阿姨掃」、「台南不都這樣嗎，到處都是垃圾滿地」、「不能被批評的在地文化」、「這個跟宮廟沒有關係」、「覺得在拜廟表演的時候真的不要抽菸，一來對神明的尊敬，二來觀感不好…」、「怎麼會沒關係呢，那些人出自於宮廟的人就好比你穿著學校制服，在外的言行舉止都會間接影響到學校，換言之不也是如此嗎？宮廟的管理階層的人，是不是該好好思考，如何讓自己的宮廟在外形象不受到批評及撻伐，是不是必須做好所有」、「有可能會影響宮廟形象的人事物呢」。

對此，有疑似廟方人員留言指出，「我知道的廟會主辦方，現在都請人在維護環境，方便可以指出是在那一條路上，或哪個活動後拍到的嗎，這樣比較有憑有據，我們也比較好一起注意跟要求，謝謝」，網友此留言頗為肯定，表示「這樣的說法比較讓人能接受」。

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