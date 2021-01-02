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共機又來擾台！連2天入侵我西南空域　我空軍警戒廣播驅離

▲▼共機運8，17日擾台。（圖／國防部提供）

▲共機擾台。（資料照／國防部提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

共機元旦才入侵我西南空域，2日又再度擾台。有軍事迷紀錄共機於2日上午入侵我防空識別區，我空軍立即升空警戒，並廣播驅離。

軍事迷粉專「台灣西南空域」2日發文指出，1月2日中共軍機進入我西南空域，我空軍在空警戒，並於11時41分廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2000公尺的中共軍機注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」同時西南空域周邊有美國海軍不明機型巡邏機 通過巴士海峽進入南海。

共機本月累計進入我空域2天，本月廣播驅離紀錄共計2次。2020年共機頻繁擾台，國防部統計，2020共機持續性挑釁侵擾我西南空域，有近380餘架次擾台；等於近乎天天有一架共機來報到。

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