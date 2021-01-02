「全台最沒資格說謙卑的就是蔡英文」　賴士葆：聽到就滿肚子火

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨以人數優勢，通過美國萊豬及30月齡以上美牛開放進口，引發民怨，總統蔡英文元旦談話則稱自己用最謙卑的心情，請國人體諒，希望大家能理解再三斟酌後的決定。對此，國民黨立委賴士葆2日在臉書狠批，每次聽到蔡英文說謙卑，肚子就「一把火」，再次懇求蔡英文不要再說謙卑，因為全台灣最沒有資格說謙卑的人就是她。

賴士葆也「五問」蔡英文什麼是謙卑。第一，萊豬進口，不與人民、國會、豬農等溝通說明，這怎叫謙卑？第二，政務委員越權耍官威，違法恐嚇要將基層公務員送懲戒，把地方政府當塑膠，這怎叫謙卑？

第三，自比是英皇，中央政府趁著長假前一天，粗暴碾壓地方自治法的萊劑零檢出，這怎叫謙卑？第四，動輒對發言表態反對萊豬進口的人查水表，這怎叫謙卑？第五，硬拗標萊劑會造成歧視，漠視民意「標示萊劑」的卑微請求，這怎叫謙卑？

賴士葆再罵，蔡英文拿到817萬票就以為是空白授權，屢屢與人民為敵，恣意妄為、還要國人體諒，廣大的升斗小民因為吃了萊豬健康受損誰來體諒他們？

其他人也看了這些...

►蔡英文、柯文哲同框出席「無觀眾」元旦升旗 12公尺寬巨幅國旗登場

►蔡英文元旦新年談話全文 請國人體諒開放萊豬的決定

►蔡英文新年談話：2021年我最重要的責任是讓大家如常生活

更多熱門新聞...

►蔡英文：我用最謙卑心情 請國人體諒開放萊豬進口的決定

►蔡英文：只要北京有心化解對立 願促成兩岸有意義對話

►「今起台灣各行業都有退休制度了」 蔡英文宣布2021政府7大新政

►振興一下我們的美麗