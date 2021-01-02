「前朝承諾從何而來？」　馬辦：萊豬是美國的難題「不是台灣的」

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席總統府升旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對蔡英文總統元旦談話中提及進一步開放美牛與美豬進口時說，「過去的政府作出了開放的承諾，卻無法落實」、「歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間」，前總統馬英九辦公室2日表示，馬政府從未承諾開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，身為國家元首，豈可信口開河、隨意胡說？

馬英九辦公室表示，基於維護國人健康與國內養豬產業，馬英九無論在擔任總統前、後，也都明確表示反對萊豬進口，蔡總統應該說清楚，所謂「過去政府做出了開放的承諾」，到底從何而來？身為國家元首，豈可信口開河、隨意胡說？

馬英九辦公室指出，馬政府任內僅開放30月齡（2歲半）以下美國幼牛進口，且堅持「牛豬分離」、「排除內臟」的原則，將健康風險降至最低；反觀蔡政府不僅開放全牛齡美牛進口，並開放萊豬且未排除萊劑殘留風險較高的內臟，罔顧國人健康，當然引起民眾強烈反對。

「全球有161國、超過8成的國家禁用萊劑，包括中國大陸、歐盟與俄羅斯都拒絕萊豬。」馬英九辦公室說，萊豬在國際上受阻、不得來台，是美國政府的難題，而非我國的難題，美國想賣萊豬要來拜託我們，而不是由我國卑躬屈膝去求美國進口。

馬英九辦公室指出，為何過去的總統都能擋下萊豬，蔡政府卻主動投降，犧牲民眾健康？目前蔡政府根本不是在解決難題，而是在製造問題，請蔡英文不要把自己製造的問題，推給前朝，藉此迴避民眾的質疑。

馬英九辦公室表示 ，蔡英文對於事前草率決策、事後推卸責任的錯誤，應向全國民眾公開道歉，然後向美方表明「歡迎美豬、反對萊豬」的嚴正立場，如此同樣是開放市場，但不必犧牲人民健康，才能獲得民眾的諒解。如果還是像現在一樣，不誠懇、一再卸責，只會激起民眾更大的怒火。

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