不速之客入侵！　牧民淡定叩友「幫我紀錄槍戰現場」

▲青海野生棕熊入侵民宅。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

等你回家的是一隻大棕熊，該怎麼辦？大陸青海天峻縣一位牧民攝影師鮑永清，接到當地牧民的淡定電話，聲稱家裡來了「不速之客」，希望他能盡快到現場幫忙。原來，有一隻大棕熊入侵房舍，驚動當地公安涉槍實彈驅離，攝影師拍下驚險「槍戰」場面。

《上觀》新聞報導指出，鮑永清回憶當時，「朋友說我們家來了個客人，你幫著過來照張相。我說你家來了什麼客人？他笑著說，來了一匹棕熊。」

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▲公安荷槍實彈驅離棕熊。（圖／翻攝 央視）

據了解，鮑永清愛好攝影志願者，他最喜歡的工作，就是義務幫助當地牧民拍攝野生動物侵害現場，為下一步保險理賠留取證據。這一次，當他急忙趕過去時，發現情況跟以前完全不一樣，多名森林公安、消防員已到場，氣氛緊張。

肇事的棕熊卻不見蹤影，原來，棕熊進去房子裡探險後，把自己反鎖在裡面。更恐怖的，當時主人完全不知道家裡潛藏了這麼一隻危險的動物。回到家後，還像往常一樣給朋友打電話聊著家常，直到猛地看到龐然大物。

▲棕熊入侵民宅，聽到槍聲嚇跑。（圖／翻攝 央視）

據青海省天峻縣林業和草原局局長刁文良介紹，「我們採用了各種方式，比如用羊腿引它出來，各種方式它都不出來。」森林公安人員開車繞著房子轉了多個來回，反復鳴笛，甚至動用衝鋒槍鳴槍驅趕，室內的棕熊仍然毫無動靜。

由於牧民房舍的窗戶不透光線，無法觀察棕熊的活動情況，增加外部救援工作的難度和風險。最後由消防員將焊死的鐵皮窗戶強行剪除破拆。「打開窗戶幾秒鐘，一隻體型壯碩，皮毛油亮的巨大棕熊越窗而出，迅疾地奔跑向山裡。」

整個救援過程極度危險，攝影師鮑永清全部紀錄下來。棕熊離開後，鮑永清與房主清點房內環境，房內設施幾乎全部被棕熊毀壞，還好屋主及早發現悄悄逃生，否則後果難以想像。

▲青海經常發生野生動物入侵牧民家。（圖／翻攝 央視）

至於逃跑的棕熊有受傷嗎？刁文良說，「牠很好完全沒有受傷，逃跑時受到驚嚇，三天後還有見到牠，狀態極好跑的飛快。」

據親歷的森林公安人員介紹，「熊扒房子」的事件經常發生，除了熊、還有狼、雪豹等野生動物，製造大量傷害家畜、損毀牧民財產的案件。從2012年起，受理野生動物傷害的案件逐年上升。2019年就有80多起，截至2020年已經立案達標有117起，當地政府積極設法改善野獸入侵問題。