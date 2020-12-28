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神秘火球爆炸墜落！青海當晚再現「不明紅光」　疑是人為製造

▲▼ 青海驚現紅光。（圖／中新社）

▲青海天空驚現紅光。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

青海玉樹23日傳有類似隕石物體墜落，「巨大火球」伴隨爆炸巨響，將黑夜照亮得宛如白晝，而就在同一晚，相同地域竟驚見天空中出現不明紅光，在當地同樣有多起目擊紀錄。

▲青海民眾捕捉到類似隕石物體墜落瞬間，將黑夜照亮成有如白天。（圖／翻攝微博）

中國地震台網23日證實，當地時間7時25分記錄到青海玉樹地區有類似隕石物體墜落，但並未透露其他細節。一架從陝西飛往西藏的航班上有乘客用手機拍下過程。

▲▼ 青海驚現紅光。（圖／中新社）

▲青海省的天空中曾出現不明紅光。（圖／中新社）

在大火球墜落當晚，同樣在青海省的天空中曾出現不明紅光，看起來像是一團紅色的雲彩，明顯與月光不同。青海省北部地區的德令哈市有多起目擊記錄，多部影片也相繼在微博曝光，目前尚未知此起事件是否與巨大火球墜落有關。

▲▼ 青海驚現紅光。（圖／中新社）

▲該不明現象大約持續了30分鐘。（圖／中新社）

據《中新社》報導，海西州攝影師烏席勒指出，當晚接到民眾電話稱天空出現了紅光，便開車直奔柏樹山方向，不管多遠，不明現象總在「那個地方」。該不明現象大約持續了30分鐘，當地民眾在柏樹山附近、市區均有拍到照片。

大陸「天氣首席分析師」胡嘯也不清楚紅光的產生原因，但他初步判斷是人為造成，因為西北地區過去幾天天氣均為晴朗或多雲，沒有任何相關現象能被歸類到自然產生，而紅光也並非極光或月暈，可能是人為製造的現象。

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