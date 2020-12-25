　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

全球首條「綠電高速」運行　青海成新能源輸出大省

▲青海太陽能光伏發電。（圖／視覺中國）

▲青海躍升大陸新能源輸出大省。（圖／視覺中國）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸近日多地出現限電舉措，在「電量不足」的疑慮中，全球首條以輸送新能源為主的輸電通道「青海—河南±800千伏特高壓直流工程」成功通過最後的大負荷試驗，宣告這條「綠電高速」全部系統調試完成，正式運行。

《科技日報》報導，青豫直流工程隸屬於「四個革命、一個合作」能源安全新戰略，23日完成最後試驗。此工程起於青海省海南藏族自治州，以河南省駐馬店市為終點，途中經過青海、甘肅、陝西、河南等4省，線路全長1587公里，新建海南、駐馬店2座換流站，輸送容量800萬千瓦，總投資約人民幣223億元，全面投產後，每年可向河南輸送清潔電能400億千瓦時。

報導指出，今年7月，這項工程的雙極低端系統已先行帶電投運，以±400千伏電壓等級向中原地區送電，截至12月23日已累計輸送清潔能源31.6億千瓦時，輸電通道全運行後，輸電能力會比先前增加一倍。

報導提到，截至11月底，青海新能源裝機容量2138萬千瓦，占全省總裝機容量的57.4%，至此，青海已成為全大陸新能源裝機占比最高、集中式光伏發電量最大的省份，近日更創造青海單日新能源發電量首次突破1億千瓦時的歷史紀錄。

青海省的茶卡鹽湖有「中國版天空之鏡」之稱，還被《國家地理》雜誌評選為「人一生必去的55個地方之一」。（圖／CFP）

▲青海將供電給農業與工業大省河南。（圖／視覺中國）

 
ET快訊
紐籍機師害社區風險增高　陳時中：過了這天可以比較安心
電子支付規定放寬三讀通過　可跨業轉帳、外幣買賣
女星聖誕裝「全身脫光」　捧胸嬌喊：快來拆封我
快訊／清大校園花圃　驚見年輕女屍
LINE熊大貼圖限時2折！　把握今年最後大特價　
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸南方多省限電　他點出「甜蜜負擔」趕工全球訂單

全球首條「綠電高速」運行　青海成新能源輸出大省

「離台灣最近鐵路」26日開通！　平潭海峽公鐵大橋投入使用

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

土耳其施打中國科興疫苗在即　稱有效率91.25%

睡夢中聞到燒焦味！　9歲童冷靜救援「幾分鐘內」救了整棟鄰居

北京點名43款APP「適老化改造」　含支付寶、微信

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

手腕被鐵柵欄刺穿！　貪玩男大生深夜翻牆「懸掛門上2小時」

拜登要贏得中美競賽　美學者點名台灣是「潛在爆發點」

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

大陸南方多省限電　他點出「甜蜜負擔」趕工全球訂單

全球首條「綠電高速」運行　青海成新能源輸出大省

「離台灣最近鐵路」26日開通！　平潭海峽公鐵大橋投入使用

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

土耳其施打中國科興疫苗在即　稱有效率91.25%

睡夢中聞到燒焦味！　9歲童冷靜救援「幾分鐘內」救了整棟鄰居

北京點名43款APP「適老化改造」　含支付寶、微信

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

手腕被鐵柵欄刺穿！　貪玩男大生深夜翻牆「懸掛門上2小時」

拜登要贏得中美競賽　美學者點名台灣是「潛在爆發點」

曾逃過日本保安船衝撞！南方澳船長「黑影落海」　失蹤3天成泘屍

聖誕節作案！17歲少女「切肉厚刀」狠砍母　鄰居驚見婦噴血躺花園

大陸南方多省限電　他點出「甜蜜負擔」趕工全球訂單

新台幣貶值0.8分　收28.541元

慧眼看天下／2021全球市場 股匯市、基金利多在哪？

疫情風暴北港逆成長　「御鼎國際晶粵軒港式飲茶」進駐朝聖酒店

GUCCI「哆啦A夢」聯名全品項曝光　小圓包、水桶包、托特手袋有夠燒

養殖新技術　SPF模組化密閉式新藍海

染疫紐籍機師趴趴走 　陳時中：過了今天社區風險較小

哥只是個傳說！高雄4大傳奇人物　不認識他們別說你在地人

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

向華強和向佐申請依親來台　向太陳嵐證實申請中

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

台男逾期逗留澳門　15年靠賭博維生

菜鳥護理師喝醉慘遭院長性侵！　結局超反轉

高材生縝密計劃殺死母親：幫她解脫

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後屍骨無存

青海神秘火球　專家：撞擊點爆炸

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

中美潛在爆發點　美學者點名台灣

向華強申請依親居留　陸委會證實

巨大火球爆炸墜落！10秒閃爆地表

聞到燒焦味　9歲童救了整棟鄰居

更多熱門

相關新聞

Volvo第2部電動車明年3/2亮相

Volvo第2部電動車明年3/2亮相

在喊出「2025前每年推出新電動車」目標後，Volvo也預告將在明年3月2號發表第2款BEV純電動車，並非如外界傳聞的V40後繼車，同時還會與XC40 Recharge同樣搭載CMA模組化平台，並具有「更俐落的車身線條」。

正視氣候變遷　拜登能源部長人選出爐

正視氣候變遷　拜登能源部長人選出爐

中汽協：2021年銷180萬台新能源車

中汽協：2021年銷180萬台新能源車

紅旗逆襲　陸11月二線高檔車冠軍

紅旗逆襲　陸11月二線高檔車冠軍

打敗特斯拉　陸國民神車成新能源黑馬

打敗特斯拉　陸國民神車成新能源黑馬

關鍵字：

綠電高速青海新能源

讀者迴響

熱門新聞

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面