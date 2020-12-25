全球首條「綠電高速」運行　青海成新能源輸出大省

▲青海躍升大陸新能源輸出大省。（圖／視覺中國）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸近日多地出現限電舉措，在「電量不足」的疑慮中，全球首條以輸送新能源為主的輸電通道「青海—河南±800千伏特高壓直流工程」成功通過最後的大負荷試驗，宣告這條「綠電高速」全部系統調試完成，正式運行。

《科技日報》報導，青豫直流工程隸屬於「四個革命、一個合作」能源安全新戰略，23日完成最後試驗。此工程起於青海省海南藏族自治州，以河南省駐馬店市為終點，途中經過青海、甘肅、陝西、河南等4省，線路全長1587公里，新建海南、駐馬店2座換流站，輸送容量800萬千瓦，總投資約人民幣223億元，全面投產後，每年可向河南輸送清潔電能400億千瓦時。

報導指出，今年7月，這項工程的雙極低端系統已先行帶電投運，以±400千伏電壓等級向中原地區送電，截至12月23日已累計輸送清潔能源31.6億千瓦時，輸電通道全運行後，輸電能力會比先前增加一倍。

報導提到，截至11月底，青海新能源裝機容量2138萬千瓦，占全省總裝機容量的57.4%，至此，青海已成為全大陸新能源裝機占比最高、集中式光伏發電量最大的省份，近日更創造青海單日新能源發電量首次突破1億千瓦時的歷史紀錄。

▲青海將供電給農業與工業大省河南。（圖／視覺中國）