元旦當天車就被砸！玻璃全毀＋狂灑黑漆　車主傻眼：沒與人結怨

▲1名男子竟在元旦清晨，朝1台轎車敲擊車窗並潑灑黑漆。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中正區在凌晨6時許，發生1名男子持利器砸車事件，直到上午10時許被附近店家發現報警，警方聯繫後，車主才知道車子被砸，車主表示並無與人結怨，案發當時有名婦人路過，表示看到一個身型瘦小的男子犯案。

警方在元旦當天10時許接擭報案，在中華路二段315巷口內有車輛被砸毀，整個車窗被砸毀，還被人潑灑黑色油漆，警方發現車前擋風玻璃有幾個小孔，原本以為是彈孔，但初步鑑定排除槍擊。

▲男子在元旦清晨攻擊1台轎車，還將車窗砸毀並朝裡面潑灑黑漆。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現除了前車窗被人用利器敲擊，連車側的車窗也被打破，最後還被人潑灑黑色油漆，警方也派鑑識人員到場採集相關證據，目前也正調閱監視器循線抓人。

警方指出，1名婦人在元旦當天上午6時許，發現1名身型瘦小的男子持物品攻擊該輛轎車，但因天色昏暗婦人看不清楚穿著，事後直到10時許，附近商家發現車子受損才報警。

警方透過車牌聯繫車主到案，但張姓車主到場後當場傻眼，表示根本沒有與人結怨，目前警方正在追查嫌犯下落。

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