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桃園小綠人推陳出新　貼心陪伴長者過馬路

▲桃園小綠人再進化，貼心陪伴長者過馬路。(圖／交通局)

▲桃園小綠人再進化，貼心陪伴長者過馬路。(圖／交通局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

為因應高齡化社會需求，桃園市政府交通局再次挑戰創新，將全年無休守護行人穿越馬路的小綠人推陳出新，打造場所限定版行人號誌燈，在桃園醫院旁試辦銀髮族造型行人號誌燈，搭配使用放大版的全彩LED燈面，讓年長者注意到號誌的變化，增加穿越馬路的安全性。

▲桃園小綠人再進化，貼心陪伴長者過馬路。(圖／交通局)

▲桃園小綠人再進化(綠燈)▼(紅燈)貼心陪伴長者過馬路。 (圖／交通局提供)

▲桃園小綠人再進化，貼心陪伴長者過馬路。(圖／交通局)

交通局長劉慶豐25日表示，近年於醫院、公園等較多年長者出入的地方，使用放大版行人號誌燈，透過更大燈面、更清楚顯示秒數，讓年長者注意到行人號誌剩餘秒數，增加穿越馬路的安全性，並且在桃園醫院旁(中山路1496巷口)，試辦設置老人牽狗動畫之行人號誌燈，藉由「老人遛狗」輕鬆意象，讓年長者可從容不迫地過馬路，並於疫情期間，宣導「勤洗手戴口罩」，提醒出入醫院民眾注意個人衛生。

劉慶豐局長進一步表示，為落實人本交通，提升用路人安全，交通局創新打造全方位行人專用號誌，考量在地特色及地方需求，結合聲光效果，吸引行人注意，並研擬其加值應用，後續將視試辦情形，考量擴大增設地點，讓號誌與民眾生活更貼近，把路人當家人，讓路人家人都安心，市府交通局亦將視試辦成效評估推廣。

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