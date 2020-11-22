竹科董座10萬月薪聘保母顧獨生女　她做4天「被閃辭」關鍵原因曝



▲徐姓董座以10萬月薪聘請保母，卻在4天後將她辭退，雙方因此對簿公堂。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1家科技廠董座因以10萬元高薪聘請了一名無經驗、無執照的的24小時保母，沒想到第4天卻提出解約，要求保母返還7萬5千元，保母拒絕解約與退款，雙方因此對簿公堂。法官認，保母契約屬委任契約，依民法規定是可單方面解約，徐姓夫妻主張有理，且還付了比原本薪資更高的代價，判保母應歸還7萬5千元。

徐姓董座從2019年6月29日起，以每月10萬高薪聘請傅女擔任3月大獨生女的保母，徐在7月1日將10萬元薪資匯入傅女帳戶，不過因傅不符徐要求，合約在隔天就終止，徐要求保母退回7萬5千元的薪資，剩餘的2萬5就當作工作4天的薪水。

只是合約終止後，傅卻人間消失，手機不接、簡訊也不回，徐姓董座只好與她對簿公堂。

傅女向法官表示，自己的確沒有經驗也無保母執照，6月間接到徐妻來電，請她幫忙照顧生長停滯的3月大女兒，負責觀察、穩定女兒情緒，她24小時觀察紀錄同時照顧女嬰，讓徐姓董座夫妻一夜到天亮，隔天兩人還驚訝她不到24小時就上手，明顯與徐姓董座解約理由不符。

因徐夫妻要求，她還答應對方額外煮三餐和打掃要求，30日上午，她還帶著女嬰與徐姓夫妻一同去探望長輩，期間長輩還說，希望她幫忙照顧女嬰上幼兒園、可以常帶女嬰來看長輩。

沒想到7月1日徐姓夫妻翻臉不認人，突然改口說要自己照顧，要辭退她，要她隔天早上就收拾行李離開，以及付4日2萬5千元保母費。

傅姓保母認為，自己雖尊重對方要親自照顧小孩，但解約並非在雙方同意下執行，是徐片面違約，還誣指她工作不符需求、詐騙，不當得利。



法官審酌，傅女6月29日到徐男家照顧女嬰，雙方同意10萬元做為月薪，居家照顧保母契約已成立，因保母契約屬委任契約，依民法規定隨時可提前終止契約，即使傅女辯稱並非自己的過錯亦然，依月薪10萬平均，日薪約為3333元，4天換算薪資為1萬3332元，徐男以2萬5千元結算超過4日薪水，已超過實際薪資，因此徐男要求傅女返還溢付薪資主張有理，判傅女應還7萬5千元。

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